La veuve de KOBE Bryant demande aux flics de remettre les téléphones après avoir prétendument partagé des photos des corps de la star et de sa fille Gigi, car 66 agents auraient des connaissances pertinentes au procès, peut révéler The Sun.

Vanessa Bryant a remporté une victoire devant le tribunal en étant en mesure de nommer quatre des adjoints du shérif du comté de Los Angeles qui auraient pris et partagé des photos graphiques de l’accident d’hélicoptère.

La veuve de Kobe Bryant, Vanessa, poursuit après que des flics auraient partagé des images horribles Crédit: Instagram

Leurs noms ont été révélés le mois dernier lorsqu’elle a publié des images de documents de poursuite qu’elle a intentés contre le comté de Los Angeles, le département du shérif, le service d’incendie du comté et les députés en question.

Maintenant, de nouveaux documents judiciaires obtenus par The Sun affirment qu’un total de 66 agents ou employés du département du shérif et du service d’incendie avaient des connaissances pertinentes à l’affaire, dont 18 qui auraient « pris, partagé ou possédé des photos de la scène de l’accident ».

La scène de l’accident d’hélicoptère de Kobe Bryant à Thousand Oaks, Californie Crédits: Getty

Vanessa a maintenant exigé que les téléphones et autres appareils soient inspectés par une société tierce qui examinera leur contenu.

Le dossier se lit comme suit: « Les plaignants ont servi des demandes d’inspection des appareils électroniques et des comptes de stockage en nuage » des défendeurs Joey Cruz, Raul Versales, Rafael Mejia et Michael Russell.

Des documents judiciaires déposés cette semaine affirment que 66 agents ou employés ont des connaissances pertinentes à l’affaire

En outre, Vanessa a demandé qu’ils produisent tous les «appareils et comptes pertinents en la possession, la garde ou le contrôle du service du shérif ou du service d’incendie».

Les documents judiciaires indiquent que les demandeurs ont également l’intention de signifier des assignations à comparaître à au moins dix autres membres du shérif et des pompiers connus pour avoir possédé des photos de la scène de l’accident sur leurs téléphones portables personnels.

« Bien que les Parties ne se soient pas encore entendues sur les appareils qui seront examinés, les Parties se réunissent et confèrent un protocole d’inspection en vertu duquel une société tierce neutre examinera de manière légale les appareils et les comptes pertinents », lisent les journaux.

La légende du basket-ball a été tuée dans un accident d’hélicoptère en janvier de l’année dernière Crédit: AP

« Les parties prévoient un processus d’examen qui prend beaucoup de temps et que les conclusions de l’examinateur neutre peuvent identifier des domaines à approfondir. »

Matthew Mauser, dont la femme Christina est décédée dans l’accident, est également répertorié comme demandeur, avec Christopher Chester, qui a perdu sa femme Sarah, et sa fille de 13 ans, Payton.

Des documents judiciaires déposés à Los Angeles cette semaine montrent qu’un quatrième groupe de demandeurs intentera une action

Le dépôt indique également: «Les parties proposent que les demandeurs déposent une plainte consolidée au plus tard le 7 mai 2021. dans lequel les demandeurs peuvent joindre des défendeurs individuels supplémentaires. «

Un quatrième groupe de plaignants intentera également une action contre les défendeurs ce mois-ci, avec JJ Altobelli et Alexis Altobelli, dont les parents et la sœur ont tragiquement péri dans l’accident d’hélicoptère.

JJ Altobelli et Alexis Altobelli, dont les parents et la sœur ont tragiquement péri, devraient également se joindre au procès, selon des journaux Crédit: AP

Alexis fête ses 18 ans le 27 avril et la famille envisage de rattacher son action au même procès, affirme-t-on.

Bryant, Gigi et plusieurs autres se rendaient en hélicoptère en janvier de l’année dernière à la Mamba Academy de Thousand Oaks, en Californie, pour un match de basket-ball lorsqu’il s’est écrasé.

La fille de 13 ans de Kobe a également été tuée dans l’accident de Thousand Oaks, en Californie Crédit: AP

Le procès de Vanessa a allégué que dans les 48 heures suivant l’accident, des photos s’étaient propagées à au moins 10 membres du département.

Un député aurait pris entre 25 et 100 photos de la scène de l’accident sur son téléphone portable.

La famille continue de pleurer la mort de Kobe et Gigi, ainsi que les autres tués Crédit: instagram / vanessa bryant

Il y avait également des allégations inquiétantes sur ce que ces députés ont fait avec les photos de Kobe, Gigi et des autres passagers.

La deuxième partie du procès qu’elle a partagée comprenait des allégations selon lesquelles l’agent Joey Cruz aurait montré des photos de l’accident à un barman du Baja California Bar and Grill à Norwalk, en Californie.

L’un des clients a décrit ses actions présumées comme « très, très dérangeantes ».

Les flics auraient pris et partagé des images des cadavres de Kobe et Gigi de la scène Crédit: Instagram / @kobebryant

Le barman a déposé une plainte officielle auprès du département du shérif alors qu’il était assis dans sa voiture après avoir quitté le restaurant, selon les documents du tribunal.

Le procès accuse également Cruz d’avoir montré les photos à sa nièce.

Il aurait également fait «une remarque grossière sur l’état de la dépouille des victimes».

Il vient comme:

Vanessa a nommé quatre des députés via son compte Instagram Crédits: Getty

Le département du shérif de Los Angeles a refusé de révéler si les quatre officiers – Cruz, Mejia, Russell et Versales – étaient toujours des officiers en service à la question du Sun.

Le LASD avait précédemment refusé de répondre à des questions ou de fournir des informations pour savoir s’ils avaient enquêté sur l’affaire ou pris des mesures disciplinaires contre les quatre flics lorsqu’ils avaient été contactés.

Le Sun a maintenant soumis six demandes officielles de dossiers publics au LASD.

Même en s’adressant aux journalistes en mars 2020, le shérif Villanueva a déclaré: « Malheureusement, depuis qu’ils ont inventé l’appareil photo Polaroid, cela a été un problème pour les forces de l’ordre à travers le pays, probablement à travers le monde, car cela rend les choses tellement plus faciles.

«Et puis il y a – il y a les flics – ils gardent des livres sur la mort, par exemple, là où … ils ont des photos de scènes de crime tout au long de leur carrière.

Dans son procès, l’avocat de Vanessa, Lui Li, a écrit: «Les actions scandaleuses du shérif et des pompiers ont causé à Mme Bryant une grave détresse émotionnelle et ont aggravé le traumatisme de la perte de Kobe et Gianna.

« Mme Bryant se sent mal à l’idée que les adjoints du shérif, les pompiers,

et les membres du public ont regardé des images gratuites de son mari et de son enfant décédés, et elle vit dans la peur qu’elle ou ses enfants soient un jour confrontés à des images horribles de leurs proches en ligne. «