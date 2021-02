Kobe Bryantla femme de Vanessa Bryant claque un tweet qui Evan Rachel Wood posté l’année dernière juste après sa mort, dans laquelle le Westworld l’actrice l’a traité de «violeur».

La légende de la NBA, l’un des athlètes les plus célèbres de tous les temps, est décédée dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier 2020, avec sa fille de 13 ans et celle de Vanessa, Gianna Bryant, l’un de leurs quatre enfants. Après que la nouvelle de leur mort ait été rendue publique, Evan tweeté, « Ce qui s’est passé est tragique. J’ai le cœur brisé pour la famille de Kobe. C’était un héros sportif. Il était aussi un violeur. Et toutes ces vérités peuvent exister simultanément. »

Des dizaines de personnes avaient initialement critiqué le Westworld actrice sur le tweet qui semblait faire allusion à une affaire d’agression sexuelle de 2003 impliquant Kobe et une accusatrice non identifiée, qui a ensuite été rejetée. Le samedi 27 février, plus d’un an après l’accident mortel d’hélicoptère, Vanessa a déclaré qu’elle avait appris la publication d’Evan et l’avait partagée sur son histoire Instagram.

« Cela vient juste d’attirer mon attention », a écrit la femme de Kobe dans son message, dans lequel elle a tagué l’actrice. « Votre tweet faux, insensible, diffamatoire et calomnieux du 26/01/20 est vil et dérangeant pour le moins. »

Evan n’a pas commenté le message de Vanessa et son représentant n’a eu aucun commentaire immédiat lorsqu’il a été contacté par E! Nouvelles.