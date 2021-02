Vanessa Bryant appelle le rappeur Meek Mill pour une chanson faisant référence à son défunt mari Kobe Bryant

Bryant a pris ses histoires Instagram pour claquer Mill pour un lyrique dans sa nouvelle chanson « Don’t Worry (RIP Kobe) » qui a fui en ligne.

« Si jamais je manque, je sors avec mon hélicoptère, ce sera un autre Kobe. »

« Je trouve cette ligne extrêmement insensible et irrespectueuse. Point final », a écrit Bryant. « Je ne connais aucune de vos musiques, mais je crois que vous pouvez faire mieux que ça. Si vous êtes fan, très bien, il y a une meilleure façon de montrer votre admiration pour mon mari. Cela manque de respect et de tact. »

Mill a répondu à la réaction dans un tweet mardi écrivant qu’il avait contacté Bryant pour s’excuser.

« Je lui ai présenté mes excuses en privé plus tôt dans la journée, pas au public … Rien de ce que je dis sur ma page ne concerne un moment viral sur Internet ou la famille d’une femme en deuil! Si vous vous souciez de quelqu’un en deuil, changez de sujet! »

Kobe et sa fille Gianna, ainsi que sept autres personnes, ont été tués dans un accident d’hélicoptère l’année dernière à Calabasas, en Californie. Kobe et Vanessa se sont mariés en 2001 et auraient célébré leur 19e anniversaire de mariage l’année dernière.