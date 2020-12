Vanessa Bryant a critiqué sa mère Sofia Laine pour avoir tenté « d’extorquer une manne financière à notre famille » en affirmant dans un procès que sa fille l’avait laissée dans le froid après la mort prématurée de Kobe Bryant.

Plus tôt dans la semaine, Laine a affirmé dans un costume que la star décédée lui avait promis qu’il prendrait soin d’elle pour le reste de sa vie. Elle a affirmé que Vanessa l’avait laissée sécher après le décès de son gendre et de sa petite-fille en janvier.

Mais Vanessa a profité de son histoire Instagram jeudi pour défendre à la fois le traitement qu’elle a fait à sa mère et à Kobe au cours des deux dernières décennies.

«Ma mère continue de trouver des moyens d’extorquer une manne financière à notre famille», a-t-elle déclaré dans le message. « Je l’ai soutenue pendant près de vingt ans et elle n’a jamais été mon assistante personnelle ou celle de Kobe, ni une nounou. »

Se décrivant comme une « mère au foyer », Vanessa a affirmé qu’elle et son mari avaient toujours été les « soignants à plein temps » de leurs filles.

« Pendant près de deux décennies, nous avons fait en sorte que ma mère vive dans nos propriétés voisines, sans frais pour elle, car elle affirmait qu’elle n’avait pas d’argent pour acheter sa propre maison après son divorce », a poursuivi Vanessa.

Vanessa a affirmé qu’elle et Kobe avaient tous deux décidé qu’il valait mieux que Sofia Laine ne vive pas dans leur maison.

Elle a déclaré que si sa mère surveillait ses petites-filles, Sofia Laine « ne s’occupait pas des problèmes ou des dépenses professionnelles ».

« Elle veut maintenant me facturer 96 dollars de l’heure pour avoir prétendument travaillé 12 heures par jour pendant 18 ans pour surveiller ses petits-enfants », a déclaré Vanessa. « En réalité, elle ne garde qu’occasionnellement mes filles plus âgées quand elles étaient tout-petites.

« Il y a dix ans, nos enfants étaient des étudiants et des athlètes à plein temps et je n’ai pas eu d’autre enfant avant 2016. »

Niant les affirmations de sa mère, les qualifiant de « manifestement fausses », Vanessa a déclaré qu’elle essayait toujours d’arranger les choses avec sa mère. « Parce que je n’ai pas cédé à ses menaces blessantes et à ses demandes financières, elle est devenue incontrôlable et fait des déclarations fausses et absurdes. Elle essaie maintenant d’obtenir plus d’argent que mon mari et moi n’avons jamais dépensé pour subvenir à ses besoins de son vivant », a déclaré Vanessa.

Vanessa Bryant parle de la perte de sa fille et de son mari lors de leur mémorial à Los Angeles le 24 février

« Contrairement à ce qu’elle dit, je n’ai pas quitté mes enfants depuis l’accident, sauf pour visiter le cimetière pour prendre des dispositions », a-t-elle déclaré.

« Plus tôt cette année, je cherchais une nouvelle maison pour elle et, une semaine plus tard, elle est allée à la télévision et a donné une interview dénigrant notre famille et portant de fausses accusations alors qu’elle vivait gratuitement dans un complexe d’appartements fermés à Newport Coast.

« Même après cette trahison, j’étais prêt à fournir à ma mère un soutien mensuel pour le reste de sa vie et ce n’était pas assez bien. Elle m’a plutôt contacté par des intermédiaires (contrairement à ce qu’elle prétend, mon numéro de téléphone n’a pas changé) et a exigé 5 millions de dollars, une maison et un SUV Mercedes.

« Parce que je n’ai pas cédé à ses menaces blessantes et à ses demandes financières, elle est devenue incontrôlable et fait des déclarations fausses et absurdes. Elle essaie maintenant d’obtenir plus d’argent que mon mari et moi n’avons jamais dépensé pour subvenir à ses besoins de son vivant.

Vanessa a reproché à sa mère de n’avoir « aucun égard » à l’impact de ses actions sur elle et ses filles.

En septembre, Laine a frappé sa fille lors de l’entretien avec Univision, affirmant qu’elle avait exigé qu’elle « sorte de cette maison » et rende immédiatement un véhicule.

On ne sait pas ce qui a pu causer la rupture apparente entre Bryant et sa mère, qui était régulièrement aperçue avec la famille lorsque Kobe et Gianna étaient en vie

« Elle veut vivre de mes filles et de moi pour le reste de sa vie tout en continuant à percevoir une pension alimentaire mensuelle de son ex-mari depuis 2004.

Mon mari et moi ne l’avons jamais découragée ou empêchée de subvenir à ses besoins. Mon mari n’a jamais rien promis à ma mère, dit Vanessa, et il serait tellement déçu de son comportement et de son manque d’empathie.

La poursuite de Laine sollicite le soutien financier de la veuve de 38 ans, ajoutant qu’en plus d’être informée qu’elle serait soutenue, elle a travaillé comme assistante et nounou non rémunérée pour le couple.

« Malheureusement, les promesses de Kobe Bryant n’ont pas vu le jour car il est maintenant décédé, et Vanessa Bryant a pris toutes les mesures qu’elle pouvait pour annuler et annuler toutes les promesses de Kobe Bryant faites à [Laine]», lit-on dans les documents judiciaires, selon People. « Vanessa Bryant n’avait l’intention d’honorer aucune des représentations, accords et promesses des Bryants à aucun moment. »

«Elle m’a dit:« J’ai besoin que vous sortiez de cette maison ». Elle m’a également dit qu’elle voulait sa voiture et qu’elle la voulait maintenant », a déclaré Laine à l’intervieweur Dave Valadez en larmes dans l’émission en espagnol « El Gorda y La Flaca ».

On ne sait pas ce qui a pu causer la rupture apparente entre Bryant et sa mère, qui était régulièrement aperçue avec la famille lorsque Kobe et Gianna étaient en vie.

Laine a été photographiée pour la dernière fois avec Vanessa sur une photo de famille de Thanksgiving publiée sur le compte Instagram de Kobe en novembre dernier.

La famille possède plusieurs propriétés sur la côte de Newport et Sofia y vivait jusqu’à ce qu’elle soit vendue en 2013.

Après la mort de la légende du basket-ball, une source a déclaré à Us Weekly que Laine aidait sa fille et ses petits-enfants – Natalia, 17 ans, Bianka, 3 ans et Capri, 7 mois.

‘[Vanessa] est incroyablement proche de sa mère et sa mère a été son rock au cours des dernières semaines », a déclaré l’initié.

« Sa mère est toujours avec elle et les filles et elle a gardé Vanessa forte et elle est le poids de son système de soutien. »

Laine semblait également être très proche de son gendre Kobe et attendait devant ses vestiaires en 2015 après avoir joué son dernier match.

Leur relation a peut-être été encore plus spéciale parce que Kobe a admis qu’il ne s’entendait pas avec ses propres parents.

On ne sait pas comment la relation entre Vanessa et sa mère était au mémorial de Kobe en février.

Kobe, 41 ans, et Gianna sont décédés dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie, avec sept autres passagers et un pilote le 26 janvier.

On ne sait pas où Laine – qui a également une fille nommée Sophie Laine – pourrait vivre maintenant.

La grand-mère a divorcé du beau-père de Vanessa en 2003 après 13 ans de mariage sur des allégations selon lesquelles il aurait triché. Il a nié les allégations.

En 2011, lorsque Vanessa et Kobe se sont presque séparés sur des questions d’infidélité, le beau-père de Vanessa – dont elle a pris le nom de famille comme un enfant – l’a comparée à sa mère.

«Sa mère lui a bien appris à attendre les 10 ans», a déclaré Stephen Laine à propos de leur union de 10 ans.

«En Californie, c’est considéré comme un mariage à long terme et ensuite elle est payée à vie ou jusqu’à ce qu’elle se remarie… comme sa mère me le fait. Je dois payer à sa mère 1 800 dollars par mois et, de toute évidence, ils n’en ont pas besoin.

Les autres victimes étaient l’entraîneur de baseball de longue date de l’Orange Coast College, John Altobelli, sa femme Keri, leur fille Alyssa, entraîneur adjoint de basket-ball à la Mamba Sports Academy Christina Mauser, Sarah Chester, 45 ans, et sa fille, Payton, 13 ans, et la pilote Ara Zobayan. , 50.