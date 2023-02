Vanessa Bauer et Joey Essex de Dancing On Ice profitent d’une journée à la campagne sur une jolie photo au milieu de rumeurs de rencontres

La star de DANCING On Ice Vanessa Bauer et son partenaire célèbre Joey Essex ont partagé une douce photo de campagne, au milieu des rumeurs selon lesquelles ils sortiraient ensemble.

La beauté brune Vanessa s’est rendue sur les réseaux sociaux le jour de la Saint-Valentin pour partager une photo du couple.

Instagram

Vanessa Bauer et Joey Essex ont profité d’une journée à la campagne[/caption]

Posant avec de la verdure en toile de fond, la patineuse et son ancien partenaire vedette de Towie, Joey, 32 ans, avaient l’air plus heureux que jamais.

Vanessa, 26 ans, a écrit : « Dans une nouvelle semaine de @dancingonice pour nous, cette prochaine routine sera un rêve d’enfance devenu réalité pour moi.

“Merci pour votre soutien toujours.”

Dans la douce image, Vanessa enfile une veste orange et des leggings noirs, tandis que Joey se tient à côté d’elle, prêt pour les climats plus froids dans un bonnet pompon, une veste et un jean noir.

La toile de fond voit des collines, des arbres et une rivière, alors qu’ils profitaient d’une journée à la campagne.

Leur nouveau cliché survient après que le couple a déclenché des rumeurs de rencontres tout au long de la série Dancing On Ice jusqu’à présent.

Le couple s’est rapproché depuis qu’ils se sont associés pour le concours de skate ITV en novembre, mais jusqu’à présent, ils sont restés timides quant à leur relation.

Une source dans les coulisses a déclaré au Sun : « Un certain nombre de personnes ont vu Joey et Vanessa s’embrasser.

“Nous avons tous été surpris parce que jusqu’à présent, ils ont dansé autour de ce qui se passait, vous savez beaucoup de ‘il est génial’, ‘elle est géniale’, de déjeuners et d’assister à des fêtes, au point que je pense que tout le monde se demandait s’il y avait autre chose qu’un amitié coquine là-bas.

« Mais il n’y avait rien d’amical dans ces baisers, si vous comprenez ce que je veux dire.

“Bien sur eux!”

Joey avait précédemment déclaré au Sun qu’il se sentait “béni” d’être associé à Vanessa, mais qu’elle était “super stricte” quant au maintien d’un entraînement professionnel.

Le morceau de réalité effronté a ajouté: «Vous êtes proches et vous vous touchez les jambes… et partout ailleurs.

« Vous êtes très intime et cela peut arriver.

“Honnêtement, je ne sais pas comment les gens font cette émission quand ils sont mariés, ce serait un désastre.

«Les gens me disaient, comme si j’étais marié… Dieu.

« Heureusement que je n’ai pas de bague au doigt, hein !

Rex