Vanessa Bauer de Dancing On Ice s’excuse de s’être plaint de ne pas avoir de symptômes de covid

La star de Dancing On Ice, Vanessa Bauer, a déclaré qu’elle avait eu les « pires jours » après avoir été testée positive pour le covid-19 et avoir été lancée de l’émission ITV.

La patineuse professionnelle a ensuite subi un contrecoup après avoir déclaré qu’elle se plaignait de ne présenter aucun des symptômes du virus – y compris une toux persistante, une perte d’odorat et de la fatigue – mais qu’elle devait encore s’isoler pendant dix jours.

S’adressant à Instagram, Vanessa s’est maintenant excusée d’avoir offensé ses commentaires, affirmant qu’elle avait du mal après avoir été forcée d’abandonner sa place Dancing On Ice.

Elle a dit à ses partisans: « Je me rends compte que c’est une mauvaise chose de ma part de dire parce que je sais que j’ai tellement de chance d’avoir le COVID sans aucun symptôme, et je sais que beaucoup de familles et de personnes souffrent tellement à cause des mauvais symptômes du COVID. et je suis parfaitement conscient que ce n’était probablement pas la chose la plus intelligente à dire, alors je m’en excuse.







(Image: Instagram)



« Il est vraiment difficile de l’accepter, que vous ayez ce virus et pourtant vous ne pouvez même pas le sentir, quand il vous tire de tout dans votre vie qui vous apporte de la joie d’une certaine manière, alors c’est ce que je signifie », expliqua Vanessa.

Le patineur allemand a ajouté: « C’est très frustrant de savoir que vous ne pouvez pas faire ce que vous êtes censé faire, mais je me sens très, très chanceux de ne pas avoir de symptômes, d’être complètement bien, et je suis très reconnaissant. pour cela, et je ressens vraiment avec tous ceux qui souffrent beaucoup physiquement mais aussi mentalement.

« Nous traversons ça ensemble les gars. J’ai eu les jours les plus difficiles, les pires. J’ai tellement craqué les gars, mais j’essaie de voir les points positifs. »

Vanessa et son partenaire, l’acteur d’Emmerdale Joe-Warren Plant, ont tous deux été invités à quitter la série après avoir été testés positifs pour le coronavirus.







(Image: Matt Frost / ITV / REX / Shutterstock)



Après avoir réussi à éviter toute maladie pouvant être causée par le virus, Vanessa a utilisé son temps en lock-out pour perfectionner ses mouvements de yoga.

La star a partagé des clips d’elle-même dans un certain nombre de poses athlétiques sur son fil de médias sociaux.

Le départ de Vanessa et Joe du spectacle de patinage n’a été que l’un des nombreux incidents qui ont touché le contenu cette année.

Le nombre de départs et de blessures a été si élevé qu’ITV a pris la décision de retirer le spectacle cette semaine en raison de la pénurie de concurrents.







(Image: Instagram)



Le Sun a rapporté que des sources ITV ont affirmé que Vanessa et Joe pourraient être invités à revenir à l’émission s’ils sont testés négatifs pour le virus pour aider à augmenter les chiffres malades.

La même offre n’a apparemment pas été faite à d’autres paires parce qu’elles ont toutes raté plus d’un vote du public.