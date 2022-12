Vanessa Bauer de Dancing on Ice montre un cœur d’or alors qu’elle fait du bénévolat pour la campagne The Sun’s Helping Hands at Christmas

GLISSANT sur le sol du hall, les stars de Dancing On Ice Vanessa Bauer et Klabera Komini livrent des repas à leurs convives âgés avec brio.

Les patineurs professionnels se sont rendus au Rickmansworth Lunch Club pour apporter une touche festive à la journée.

Les stars de Dancing On Ice Vanessa Bauer, à gauche, et Klabera Komini ont fait du bénévolat au Rickmansworth Lunch Club pour la campagne The Sun’s Helping Hands at Christmas Crédit : Olivia West

Notre campagne Helping Hands at Christmas fonctionne avec le Royal Voluntary Service

Vanessa, 26 ans, a déclaré : « Les bénévoles ici sont formidables.

“Ils font tout cela pour rien parce qu’ils veulent aider leur communauté locale.”

Klabera a ajouté : « Le bénévolat vous fait vous sentir si bien.

“Je pense que c’est tellement important de le faire parce que pour beaucoup de gens ici aujourd’hui, ces quelques heures signifient le monde pour eux, sinon ils n’auraient pas cette interaction sociale.”

Le couple, qui reviendra à l’émission de danse sur glace d’ITV lorsqu’une nouvelle série commencera le mois prochain, a été mis à l’épreuve en servant du thé, du café et du sherry avant d’aider à préparer des lasagnes et du tiramisu.

Diner Anne a déclaré: « Venir ici est si important pour moi.

« Je n’ai pas de four donc je mange des repas au micro-ondes qui ne sont pas les mêmes que les plats faits maison que nous recevons ici.

« Les bénévoles sont toujours formidables. Nous recevons des fleurs sur la table et à Noël, ils nous offrent des petits cadeaux.

“C’est juste incroyable.”

Des clubs comme celui-ci, à Rickmansworth, Herts, sont une bouée de sauvetage pour les personnes âgées et vulnérables alors que les gens ont du mal à chauffer leur maison et à payer la nourriture et d’autres produits essentiels.

Pour la grande campagne de Noël 2022 du Sun, nous VOUS demandons de soutenir le travail qui change la vie du Royal Voluntary Service en donnant un peu de votre temps ou de votre argent.

Royal Voluntary Service est l’une des plus grandes organisations caritatives de bénévolat du Royaume-Uni, soutenant le NHS et des milliers de personnes vulnérables.

En plus d’aider aux déjeuners et aux clubs sociaux, il y a d’autres rôles clés, notamment conduire pour les voyages à l’hôpital, passer des appels téléphoniques de compagnie et aider avec un chariot de collations à l’hôpital.

Ou un don de 6 £ par mois couvrira les frais d’un bénévole pendant un an.

Parlant des raisons pour lesquelles elle est bénévole, Elaine Hewitt, 68 ans, a déclaré : « Je voulais juste redonner à ma communauté quand j’ai pris ma retraite.

« Les gens sont tellement reconnaissants. Ce lunch club permet à nos hôtes de sortir de la maison.

“Cela me fait vraiment du bien de les voir profiter de la compagnie et avoir un bon repas.”

Tom Jones, 85 ans, assiste avec sa femme Gill presque tous les jours afin qu’il fasse une pause dans la cuisine, qu’il a reprise car son épouse souffre de démence.

Il a déclaré : « C’est un immense soulagement de pouvoir venir déjeuner ici.

“Nous avons une famille merveilleuse, mais nous ne pouvons pas compter sur eux tout le temps, donc avoir cela ici aide énormément.”

Pour donner de votre temps ou donner de l’argent, rendez-vous sur royalvoluntaryservice.org.uk/helpinghands

Vanessa et Klabera ont été mises à l’épreuve en servant du thé, du café et du sherry avant d’aider à préparer des lasagnes et du tiramisu Crédit : Olivia West

“DONNEZ DU TEMPS À QUELQU’UN QUI EN A BESOIN”

PAUL DAY a su qu’il devait agir lorsqu’il a vu la campagne de Noël Coup de main du Soleil dans le journal.

Paul, 53 ans, a déclaré : « J’ai lu The Sun tous les jours de toute ma vie. Dès que je l’ai vu, j’ai postulé.

Paul Day était déjà membre de la Sun’s Jabs Army et rejoint maintenant la campagne Royal Voluntary Service Crédit : David Dyson

“Cela montre que The Sun redonne également.”

Le directeur de la société de logiciels, qui vit à Binfield, Berks, avec sa partenaire assistante d’enseignement Anita, 49 ans, et leurs cinq enfants, était déjà membre de la Sun’s Jabs Army.

Pendant deux ans à partir de mars 2020, il a accompli 736 tâches, aidant aux vaccinations, emmenant les gens à l’hôpital et faisant leurs courses.

Il a maintenant terminé ses cours de protection et attend que son badge d’identification lui parvienne par la poste.

Il dit: «Dès que je l’aurai, je rencontrerai mon responsable local du Royal Voluntary Service et nous prendrons les choses en main à partir de là.

“Je me suis inscrit à tout – du soutien aux personnes lorsqu’elles sortent de l’hôpital à leur accompagnement à des rendez-vous médicaux.”

Notre campagne Jabs Army a ouvert les yeux de Paul sur le nombre de personnes âgées qui vivent seules et vulnérables.

Il a déclaré: «Une dame de 90 ans à qui j’ai rendu visite n’avait personne. Elle voulait faire du shopping – deux boîtes de petits pois.

« Elle a payé en quelques centimes car elle ne pouvait pas se rendre à la banque.

«Je suis sorti et je lui ai acheté 40 £ de courses. C’était comme si vous lui donniez le monde.

Paul a également descendu en rappel au profit de la London Air Ambulance et montera 42 volées d’escaliers dans le cadre du London Landscape Skyscraper Challenge l’année prochaine.

Il a ajouté: «Le temps est la chose la plus précieuse que quiconque possède.

“Vous pouvez donner une partie de ce temps à quelqu’un qui en a besoin.”