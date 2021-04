Le Belge Stoffel Vandoorne a produit une superbe démonstration pour remporter la deuxième course d’un double en-tête palpitant de Formule E à Rome dimanche.

Après avoir subi une manche 3 décevante dans la capitale italienne samedi, le pilote Mercedes a semblé en contrôle tout au long de la course malgré les conditions météorologiques humides. Il a progressé rapidement de la quatrième place sur la grille, après que le poleman Nick Cassidy soit passé à la onzième place à la suite d’un accident précoce.

Alors que l’équipe de course Envision de Cassidy regardait avec incrédulité, Vandoorne a profité d’une autre erreur, cette fois de Lucas Di Grassi.

Le Brésilien a perdu le contrôle de sa voiture et la collision qui en a résulté impliquant Sébastien Buemi a joué entre les mains de Vandoorne: provoquant un jaune complet qui annulait la menace de tout mode d’attaque dangereux utilisé par le groupe de chasseurs.

Au redémarrage, le pilote de Mahindra Alexander Sims a sauté Wehrlein pour la deuxième place, tandis que Vandoorne augmentait son avance et ne regardait jamais en arrière.

Une voiture de sécurité en retard a amené le sac sur sa queue. Mais à un tour de la fin, il était trop peu trop tard pour ses rivaux, alors que Vandoorne franchissait la ligne d’arrivée devant Sims et Wehrlein, grâce à un dernier coup de pouce des fans bien chronométré et à un bon effort collectif de l’équipe de Formule E Mercedes-EQ. .

« Ça a bon goût aujourd’hui de remporter la victoire », a déclaré Vandoorne après la course. « On a l’impression que nous en avions besoin hier, surtout après la pole position et la vitesse que nous avons montrée hier. Mais, oui, j’ai continué à croire, j’étais confiant. dans la voiture aujourd’hui encore, j’ai fait les mouvements quand ça comptait. «

Ce résultat voit Vandoorne se rapprocher du trio de tête actuel au classement général. Il n’est plus qu’à un point de Robin Frijns tandis que Sam Bird de Jaguar Racing est toujours en tête. Le prochain arrêt est le Round 5 à Valence le 24 avril.