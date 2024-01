VanDerveer remporte sa 1 202e victoire, égalant le record de tous les temps de l’entraîneur K dans la NCAA

L’entraîneur féminin de Stanford, Tara VanDerveer, a remporté sa 1 202e victoire vendredi, la plaçant à égalité avec l’ancien entraîneur masculin de Duke, Mike Krzyzewski, pour le plus grand nombre de victoires d’entraîneur universitaire dans l’histoire de la NCAA.

Le Cardinal n°8 de VanDerveer a battu l’Oregon 88-63 au Maples Pavilion de Stanford malgré la perte du joueur vedette Cameron Brink à la suite d’une blessure au genou au premier quart. Brink, qui mène Stanford aux points, aux rebonds et aux tirs bloqués, a quitté le terrain mais est revenu sur le banc en première mi-temps. Elle n’a pas joué le reste de la rencontre, terminant avec 6 points.

Vanderveer a déclaré qu’il n’y avait pas eu de mise à jour officielle sur les blessures de Brink, mais la senior a fait un câlin à son entraîneur, la soulevant du sol, à la fin du match alors que les joueurs du Cardinal célébraient ce jalon.

“C’est un hommage aux grandes équipes que j’ai eues, aux excellents endroits où j’ai travaillé”, a déclaré VanDerveer au réseau Pac-12. “Cela a été vraiment excitant parce que tant de gens m’ont contacté. C’est formidable pour le basket-ball féminin qu’il y ait autant d’attention. Je travaille dans un endroit formidable et j’ai tellement de soutien.”

Brink étant absent pendant la majeure partie du match, l’attaquant junior Kiki Iriafen a mené Stanford avec 21 points et 15 rebonds. Iriafen a déclaré que c’était passionnant de faire partie de l’histoire avec VanDerveer.

La carrière des cerceaux de la NCAA remporte les leaders Entraîneur Division Victoires Mike Krzyzewski (DI hommes) 1 202 Tara VanDerveer (D-II féminin) 1 202* Geno Auriemma (ID féminine) 1 195* Mage aux herbes (Hommes D-II) 1 144 Harry Statham (Hommes D-II) 1 119 Pat Summitt (ID féminine) 1 098 Barbara Stevens (Division féminine) 1 058 C. Vivian Stringer (ID féminine) 1 055 Dave Holmquist (Hommes D-II) 1 053* Sylvia Hatchell (D-II féminin) 1 023 Jim Boeheim (DI hommes) 1 015 *Actuellement actif

– Statistiques et informations ESPN

“Parfois, je peux prendre cela pour acquis parce que je la vois tous les jours”, a déclaré Iriafen à ESPN. “Mais elle a vraiment changé la donne. C’est donc un honneur de jouer pour elle. Chaque jour, j’apprends quelque chose d’elle.”

VanDerveer a une chance de devenir le leader de tous les temps dimanche, lorsque Stanford, 16-2, accueillera l’Oregon State à 17 h HE. Les Beavers ont gagné 71-64 à Cal vendredi pour passer à 15-2. Le défi que présente l’État de l’Oregon est celui sur lequel VanDerveer se concentre le plus, alors que Stanford cherche à rester au sommet du Pac-12. Le Cardinal est à égalité en premier avec le Colorado à 5-1.

“Je veux faire un excellent travail pour notre équipe”, a déclaré VanDerveer lors de la conférence de presse d’après-match. “[The record] est un nombre, mais ce n’est pas du tout le but de ce que je fais.”

VanDerveer, 70 ans, en est à sa 38e saison à Stanford, qui a remporté trois titres de la NCAA et 26 titres de conférence en saison régulière au cours de son mandat. VanDerveer a été au cœur de tout cela, sauf en 1995-1996 (l’une des 15 saisons du Final Four de Stanford), lorsqu’elle s’est éloignée du Cardinal pour une saison pour entraîner l’équipe nationale américaine menant aux Jeux olympiques d’Atlanta de 1996.

Ce succès de l’équipe américaine a contribué à ouvrir la voie au lancement de la WNBA en 1997 et à lancer une série de sept médailles d’or olympiques consécutives pour les Américaines.

VanDerveer a remporté son premier match universitaire le 1er décembre 1978 en tant qu’entraîneur dans l’Idaho. Sa 100e victoire a eu lieu en 1983 à Ohio State. Elle a pris la relève à Stanford en 1985. VanDerveer a remporté 1 000 victoires en février 2017. Elle a dépassé le regretté entraîneur du Tennessee Pat Summitt pour le record de basket-ball féminin avec sa 1 099e victoire en décembre 2020.

Krzyzewski avait 73-59 ans en tant qu’entraîneur de l’armée de 1975 à 1980, puis a pris la relève chez Duke. Il avait une fiche de 1 129-309 avec les Blue Devils, remportant cinq championnats nationaux avant de prendre sa retraite en 2022.

VanDerveer a remporté ses championnats nationaux en 1990, 1992 et 2021. Elle a recruté 30 joueuses dans la WNBA, dont les choix n°1 Nneka et Chiney Ogwumike en 2012 et 2014.

VanDerveer est l’un des quatre entraîneurs à avoir remporté le tournoi de la NCAA au moins trois fois chez les femmes, avec Geno Auriemma (11), Summitt (8) et Kim Mulkey (4). Les seuls entraîneurs à faire cela du côté masculin sont John Wooden (10), Krzyzewski (5), Adolph Rupp (4), Bob Knight (3), Roy Williams (3) et Jim Calhoun (3).

VanDerveer avait l’habitude d’assister aux entraînements de Knight lorsqu’elle était joueuse à Indiana dans les années 1970. C’était une époque très différente pour le sport féminin, comme elle l’a évoqué vendredi.

“Nous avons pratiqué à 19h30 parce que le [men’s team] est passé de 14h à 19h”, a déclaré VanDerveer. “Nous avions Hamburger Helper quand nous rentrions à la maison à 9h30 ou 22h00. Nous lavions nos propres uniformes, nous achetions nos propres chaussures, nous conduisions des camionnettes. Mon entraîneur était un étudiant diplômé.

“Juste pour voir l’expérience qu’elles acquièrent maintenant, je suis jalouse d’une certaine manière. Mais je parlais à mes coéquipières de l’université et je disais : ‘Un jour, il y aura des bourses pour les filles.’ J’espère juste que les jeunes filles qui auront l’opportunité [today] j’apprécie vraiment tout ce qu’ils reçoivent. Mon timing était horrible pour jouer, mais il était très bon pour entraîner. J’étais entraîneur-chef quand j’avais 24 ans. J’adore venir au gymnase. Vivre cela, c’est bien plus que ce dont j’aurais pu rêver.”