Vanderson devient une cible potentielle pour Tottenham pour soutenir Pedro Porro

Cela a été une intersaison étrange jusqu’à présent. Comparé aux fuites rapides et lâches de l’ère Fabio Paratici, on a l’impression que les informations réelles sur les objectifs de transfert et les nouvelles se sont taries sous Johan Lange et son équipe.

Mais il y a quelques choses que nous savons, et l’une d’elles est qu’Emerson Royal quittera presque certainement le club cet été, probablement pour AC Milan. Et quand il partira, les Spurs auront besoin d’un nouveau joueur pour soutenir – et tourner avec – Pedro Porro. Moncao RB Vanderson est le dernier nom à émerger pour ce poste vacant, et mes amis… c’est une option assez intrigante sur le papier.

Bruno Andrade et le média brésilien UOL ont l’histoire — Vanderson, 24 ans, vient de terminer sa troisième saison à Monaco et est un joueur régulier pour eux depuis son arrivée du club brésilien de Gremio. Il a également un profil qui ressemble beaucoup à ce que Pedro Porro apporte déjà aux côtés de Tottenham Hotspur, ce qui, au moins sur le papier, le fait ressembler à un remplaçant naturel, ou à une option de rotation en Europe/si Porro est blessé.

Divulgation complète – Je n’ai pas beaucoup regardé Monaco la saison dernière, mais si les Spurs recherchaient un arrière latéral à l’esprit offensif et capable également de défendre, Vanderson ressemble à Pedro Porro Lite™. Il ne semble pas aider ou passer autant que Porro, mais les statistiques les rendent similaires et certainement plus naturels qu’Emerson Royal. Il serait également un marchand de vitesse qui aime aller de l’avant. Ça me semble bien !

Andrade dit qu’il n’y a eu aucune approche formelle de la part des Spurs pour Vanderson, ce qui est logique, mais « a déjà pris un premier contact en coulisses pour comprendre comment procéder dans une négociation officielle ». Cela signifie probablement que quelqu’un chez les Spurs a été en contact avec l’agent de Vanderson pour savoir s’il serait prêt à venir en Angleterre et quelles sont ses revendications salariales. Nous ne savons pas non plus combien il coûte, mais les tweets ci-dessus mentionnent que Gremio a un accord de frais de vente de 15 % avec Monaco, ce qui pourrait compliquer les choses.

Vanderson a un nom qui ressemble à ce que vous pourriez obtenir si vous mettez Micky van der Ven et Emerson dans un mixeur, et franchement, les statistiques ressemblent un peu à ça aussi. Je ne sais pas si cette rumeur a du sens (merci Johan !) mais s’il s’agit d’une cible légitime, je ne pense pas que je serais trop contrarié.