Vanderbilt et d’autres écoles du Tennessee figurent sur la liste

L’Université Vanderbilt a conservé sa place dans le top 20 du magazine US News & World Report. classements nationaux des universitésqui ont été publiés le mois dernier.

Quatre autres universités du Tennessee ont également conservé leur place dans le top 250 de la liste nationale des universités, qui comprend 436 écoles. De plus, deux écoles du Tennessee figuraient dans le top 100 des meilleurs classements des collèges d’arts libéraux, qui comprennent 211 écoles.

Selon US News, les écoles sont considérées comme des universités nationales si elles proposent une gamme complète de spécialisations de premier cycle, aux côtés de programmes de maîtrise, de doctorat et de doctorat en pratique professionnelle. Il les définit également comme des universités mettant l’accent sur la recherche universitaire. Les écoles d’arts libéraux se définissent par leur forte concentration sur l’enseignement de premier cycle, avec au moins 50 % des diplômes délivrés dans les arts et les sciences.

Une note sur la méthodologie

L’année dernière, un changement de méthodologie a entraîné des changements significatifs dans le classement de certaines écoles sur la liste. Par exemple, Vanderbilt a perdu cinq places l’année dernière, tandis que l’Université du Tennessee à Knoxville a gagné 10 places. D’autres ont connu des changements encore plus marqués, certains baissant ou augmentant de plusieurs dizaines de places.

Cette année, les changements de méthodologie ont été minimes, selon US News. Pourtant, des questions continuent de circuler quant à l’exactitude de la méthodologie, ainsi qu’à la pertinence des classements universitaires dans leur ensemble. Un récent enquête des responsables des admissions dans les universités de Kaplan, une société mondiale de services d’éducation, a révélé que 75 % d’entre eux ont déclaré que les classements des universités avaient perdu de leur prestige ces dernières années. Vanderbilt a également commandé un examen approfondi de cinq systèmes de classement des collèges, dont US News, qui concluent que les classements des collèges sont sans aucun doute populaires mais entachés de problèmes méthodologiques.

Vanderbilt se classe parmi les 20 meilleures universités des États-Unis

Voici un aperçu de la place de Vanderbilt parmi les 20 meilleures universités nationales dans le classement de cette année. Bien que la liste comprenne 20 écoles, plusieurs d’entre elles sont à égalité au même endroit et sont ensuite classées par ordre alphabétique.

#1 : Université de Princeton (Princeton, New Jersey)

#2 : Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, Massachusetts)

#3 : Université Harvard (Cambridge, Massachusetts)

#4 : Université de Stanford (Stanford, Californie)

#5 : Université de Yale (New Haven, Connecticut)

#6 : Institut de technologie de Californie (Pasadena, Californie)

#6 : Duke University (Durham, Caroline du Nord)

#6 : Université Johns Hopkins (Baltimore, Maryland)

#6 : Université Northwestern (Evanston, Illinois)

#10 : Université de Pennsylvanie (Philadelphie, Pennsylvanie)

#11 : Université Cornell (Ithaca, New York)

#11 : Université de Chicago (Chicago, Illinois)

#13 : Université Brown (Providence, Rhode Island)

#13 : Université Columbia (New York, New York)

#15 : Dartmouth College (Hanovre, New Hampshire)

#15 : Université de Californie, Los Angeles (Los Angeles, Californie)

#17 : Université de Californie, Berkeley (Berkeley, Californie)

#18 : Université Rice (Houston, Texas)

#18 : Université de Notre Dame (Notre Dame, Indiana)

#18 : Université Vanderbilt (Nashville, Tennessee)

Quelles universités du Tennessee classées parmi les 250 meilleures

Les étudiants traversent le campus lors du changement de classe à l’Université du Tennessee à Knoxville le mercredi 13 octobre 2021.

Aux côtés de Vanderbilt, quatre autres universités du Tennessee se sont classées cette année dans le top 250 de la liste des meilleures universités nationales de US News.

Voici ces écoles et leur classement :

#109 : Université du Tennessee, Knoxville

#209 : Université Union (Jackson)

#220 : Université Belmont (Nashville)

#244 : Université Lipscomb (Nashville)

Quels collèges d’arts libéraux du Tennessee se classent parmi les 100 meilleurs

Deux écoles du Tennessee se sont classées parmi les 100 meilleures universités d’arts libéraux dans le classement US News de cette année.

