‘Vande Mataram’: Serenade des fans indiens Sunil Chhetri and Co. après le triomphe du titre des championnats SAFF

L’équipe indienne a devancé le Koweït aux tirs au but pour remporter son 9e trophée du championnat SAFF mardi au stade Sree Kanteerava de Bangalore.

Le match était à égalité 1-1 à temps plein et les prolongations ne pouvaient pas non plus séparer les équipes car l’affrontement au sommet devait être décidé lors d’une fusillade.

Dans une finale passionnante de la campagne, le score des tirs au but était égal à 4-4 après que les deux équipes aient pris cinq coups de pied chacune et que la règle de la mort subite soit entrée en jeu.

Mahesh Singh a marqué le penalty de suivi de l’Inde avant que Gurpreet Singh Sandhu n’obtienne un penalty koweïtien alors qu’il gardait l’effort de Khaled Hajiah hors du filet pour envoyer la foule locale dans le délire.

La foule passionnée du Kanteerava a été témoin de l’une des plus belles campagnes indiennes de mémoire récente en sérénadant les joueurs avec leur interprétation de Vande Mataram.

L’Inde a concédé la tête au début de l’affrontement au sommet alors que le Koweïtien Shabib Al Khaldi a marqué pour les visiteurs à la 14e minute du match.

Mais, l’Inde a riposté à la 38e minute par l’intermédiaire de Lalianzuala Chhangte, la meilleure joueuse de l’année du pays. Chhangte, qui a été dans une forme incroyable tard, a produit des performances inspirantes à maintes reprises et son niveleur crucial dans le match de championnat a amené le jeu à des prolongations et éventuellement des pénalités, que l’Inde n’a fait aucune erreur en convertissant.

L’entraîneur-chef indien Igor Stimac, qui s’est vu interdire la ligne de touche pour son carton rouge contre les mêmes adversaires lors du dernier match de groupe, a révolutionné la façon dont le jeu est joué et le titre ne fait que prouver la quantité de travail de l’équipe de football indienne. a fait sur et hors du terrain, et témoigne du fait que le jeu va dans la bonne direction.

L’Inde est restée invaincue pendant tout le tournoi en ouvrant le tournoi avec une victoire 4-0 sur le Pakistan, avant d’écarter le Népal dans une victoire 2-0. Un match nul contre le Koweït lors du dernier match de groupe a suivi avant une victoire en demi-finale contre le Liban aux pénalités de bris d’égalité.

L’Inde a répété son héroïsme à Bengaluru pour revendiquer un titre crucial qui souligne tous les efforts incroyables de l’unité.