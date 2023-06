Vande Bharat, mais pas d’installations : le père d’une femme décédée à la gare de Delhi

La femme décédée d’électrocution à la gare de New Delhi dimanche n’a reçu aucune aide ni premiers soins car il n’y avait ni ambulance, ni médecin ni police sur place. La famille n’a pu quitter la station qu’après 40 minutes et Sakshi Ahuja est décédée sur le chemin de l’hôpital, a déclaré son père Lokesh Kumar Chopra à NDTV dans une interview exclusive.

« Les responsables des chemins de fer nous ont informés que des mesures seraient prises mais aucune mesure n’a été prise jusqu’à présent… Notre système ne s’améliore pas… nous fabriquons des trains de haute qualité comme Vande Bharat, mais nous n’avons pas été en mesure d’installer une infrastructure appropriée dans les gares… il n’y a pas d’installations malgré l’énorme fréquentation », a déclaré M. Chopra, dont la famille était en route pour Chandigarh par le dernier train ultramoderne des chemins de fer.

Les ouvriers locaux, a déclaré M. Chopra, avaient allégué qu’un incident similaire avait également eu lieu plus tôt. « Ils ont dit qu’ils avaient porté plainte, mais aucune mesure n’a été prise », a-t-il dit. « Pourquoi n’y a-t-il aucune amélioration dans nos systèmes ? Pourquoi n’y a-t-il pas de contrôles appropriés ? Pourquoi y a-t-il des fils ouverts qui traînent ? Pourquoi ne fonctionner que lorsque cela est montré dans les médias ? » dit M. Chopra.

« Nous ne voulons pas d’argent. Punissez les responsables », a déclaré M. Chopra. La famille, a-t-il ajouté, était « prête pour une bataille juridique ».

Enseignante vivant à Preet Vihar, dans l’est de Delhi, Sakshi Ahuja était entrée dans une flaque d’eau et s’était accrochée à un poteau électrique pour éviter de glisser lorsqu’elle avait subi une énorme secousse de courant. L’accident s’est produit près de la sortie numéro un de la gare, a indiqué la police. Deux poteaux de signalisation avec câblage ouvert ont été trouvés sur place.

Ses deux enfants, un fils de 9 ans et une fille de 7 ans, qui l’accompagnaient en vacances en famille, s’en sont échappés de justesse.

« Je garais la voiture et j’ai demandé à ma fille de prendre les sacs et les enfants et de se diriger vers le train. Mais il n’y avait pas d’arrangement approprié là-bas. Elle est entrée dans une flaque d’eau et s’est électrocutée… il y avait une haute tension de 440 volts fil », a déclaré son père, se souvenant de cette journée traumatisante.

La famille a mis une heure pour se rendre à l’hôpital le plus proche, à environ 2,5 km. « Nous avons mis au moins 30-40 minutes pour sortir des lieux. les sorties étaient encombrées de véhicules.. Je m’étais rendu compte que ma fille était décédée… Elle ne respirait pas… Mais je n’ai pas réagi comme ses petits enfants étaient avec moi », a-t-il dit.

Désignant les cinq personnes lakh qui traversent la gare quotidiennement, M. Chopra a déclaré que des ambulances devraient y être disponibles 24 heures sur 24. « Nous devrions nous demander quelles installations nous offrons à ces personnes de 5 lakh », a-t-il déclaré.

Les chemins de fer ont déclaré qu’ils enquêtaient sur la question. « Un comité a été formé pour enquêter sur l’incident et trouver la cause de l’incident. Les mesures nécessaires seront prises et les personnes reconnues coupables seront réprimandées », a déclaré le porte-parole de Northern Railway, Deepak Kumar, cité par l’agence de presse Press Trust of India. .

Sakshi Ahuja était enseignante à la Lovely Public School, Priyadarshani Vihar, Laxmi Nagar. Sa sœur Madhvi Chopra, qui les accompagnait à l’époque, a porté plainte pour négligence des autorités concernées. Sur la base de la plainte, une plainte à la police a été déposée.

Les autorités procèdent actuellement à un audit de sécurité de tous les poteaux électriques et des infrastructures électriques afin d’éviter tout incident de ce type à l’avenir, a indiqué la police.