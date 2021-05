Vandana Sajnani Khattar révèle que Rajesh Khattar n’était pas prêt à l’épouser après le divorce de Neelima Azeem

L’actrice Vandana Sajnani Khattar, l’épouse de l’acteur Rajesh Khattar, qui est connu pour ses aveux francs, a récemment déversé son cœur et a déclaré que ce dernier n’était pas prêt à l’épouser après son divorce avec sa première femme Neelima Azeem. Vandana a également parlé du fils de Neelima, Ishaan Khattar, en contact avec elle et Rajesh.

Dans son interview, Vandana a révélé que Rajesh était disposé à avoir une relation « vivante » avec elle mais n’était pas prête à l’épouser tout en ajoutant qu’elle devait le convaincre de se marier avec elle. Vandana et Rajesh se sont mariés en 2008. Ils ont eu la chance d’avoir un fils, Yuvaan, après 11 ans de mariage.

Rajesh et Neelima se sont mariés de 1990 à 2001 et ont un fils – l’acteur Ishaan Khatter.

« J’étais célibataire, je n’avais jamais été mariée et je n’avais pas de bébé. Et ici, il y avait un homme, qui a vécu tout ça. Bohot kuch sunne mila (j’ai beaucoup entendu parler des gens) », a déclaré Vandana à Bollywood Bubble

Elle a ajouté: «En fait, c’est moi qui insistais. Je ne pense pas qu’il (Rajesh) ait jamais voulu se remarier. Il était très clair qu’il ne voulait pas se marier, il avait vécu ça. Il a dit: « Yaar habite karna hai toh kar lo, impossible, je ne vais pas dans le matrimonial. » Mais j’étais coincé. «

Au sujet de son lien avec Ishaan Khattar et Neelima Azeem, Vandana a dit qu’Ishaan et Yuvaan partagent un « lien fraternel » et qu’elle est « assez amicale » avec Neelima.

« Quand Yuvaan est né, Ishaan est rentré à la maison, il était très petit bien sûr, donc il n’y avait pas d’interaction en tant que telle. Donc, Ishaan jouait avec lui et tout ça, puis ils ont eu quelques appels vidéo et tout ça, » Vandana dit le portail de divertissement.

« Mais, immédiatement le verrouillage s’est produit. Donc, nous n’avons jamais vraiment eu la chance d’aller chez Ishaan, ce que nous avions l’habitude de faire fréquemment, car je suis également très ami avec Neelma. Donc, nous y allions parfois ou ils utilisaient pour rentrer à la maison », a-t-elle ajouté.

« Ishaan a été très en contact, nous tous en fait », a conclu Vandana.