Vandalisme raciste ciblant des familles sino-canadiennes sur 2 sites en 1 week-end – Kelowna Capital News

Un quartier de South Surrey avec une importante population sino-canadienne a maintenant été témoin de deux incidents consécutifs de graffitis avec des insultes raciales anti-chinoises, laissant la communauté se sentir « choquée » et « effrayée » pour sa sécurité.

Une allée de quartier près de la 142e rue et de la 18e avenue avait une insulte raciale anti-chinoise peinte dessus, qui a été remarquée par les propriétaires de la maison adjacente le samedi 1er octobre matin. Le vandalisme comportait également une flèche pointant vers l’école primaire Bayridge à proximité, où un incident similaire s’est produit le même week-end.

Un portable de l’école primaire de Bayridge a été vandalisé avec une insulte anti-chinoise peinte à la bombe, qui est maintenant couverte.

Une insulte raciste présumée a récemment été peinte sur un portable à l’école primaire de Bayridge, qui a maintenant été dissimulée. (photo Sobia Moman)

Cette région de South Surrey compte maintenant une population chinoise importante, alors qu’une décennie auparavant, il n’y avait qu’une ou deux familles, a déclaré Bo Long, un résident depuis 2009. Nouvelles de l’Arche de la Paix.

“En ce moment, nous avons peur”, a déclaré Long, ajoutant que parce que deux incidents se sont déjà produits, les familles ont peur que quelque chose de plus gros, de plus agressif puisse arriver.

Depuis qu’elle a déménagé à South Surrey, Long n’a jamais vu ni subi de racisme jusqu’à présent.

De nombreux enfants empruntent la passerelle qui a été vandalisée pour se rendre à Bayridge, y compris les enfants d’origine chinoise qui vivent dans la maison adjacente au chemin. Les propriétaires de la maison l’ont nettoyée, mais ont signalé l’incident à la GRC de Surrey le matin même.

Un autre habitant du quartier, Wenjie Zhang, souhaite que des travaux soient effectués pour résoudre le « problème plus profond ».

Zhang a l’impression que l’intention de la personne qui a commis le crime de haine peut être que la ou les personnes ont eu une mauvaise expérience avec un Chinois et ont maintenant choisi de regrouper tous les Asiatiques de l’Est dans leur haine.

« Ils ne peuvent pas représenter tous les Chinois… tout comme (ces individus) ne représentent pas tous les Canadiens », a déclaré Zhang.

Avoir des conversations avec des personnes différentes est la clé pour arrêter la haine, estime Zhang. Il estime que le “pouvoir forcé” de la police pour punir ces personnes n’est pas la solution ultime car il n’y a aucun apprentissage impliqué dans cette voie.

“Même ce gars qui a écrit ce gros mot, s’il me comprenait parfaitement et ce que j’ai à dire, du fond du cœur, il s’arrêterait.”

Une mère locale, Grace Ren, prévoit d’écrire une lettre à l’école pour exiger que des mesures soient prises pour éduquer les élèves sur l’acte raciste qui s’est produit dans leur bâtiment scolaire.

« Nous devons faire quelque chose… nos enfants vivent ici », a déclaré Ren.

L’équipe des installations du district des écoles de Surrey a été enrôlée pour nettoyer rapidement les graffitis, a confirmé le représentant de la communication du district, Ritinder Matthew. POÊLE. De plus, une lettre a été envoyée à la maison lundi matin (3 octobre) informant les parents de ce qui s’était passé.

“Nous continuerons à avoir des discussions avec les étudiants sur le racisme et l’impact que les mots et les actions peuvent avoir sur les autres”, a déclaré Matthew.

«Le personnel de l’école engagera les élèves de manière productive et réfléchie en réponse à cet incident, et nous encourageons les familles à poursuivre ces discussions à la maison. L’école travaillera également avec son PAC et le service Safe Schools de notre district pour mieux comprendre la situation et explorer des mesures de sécurité accrues sur le site.

Le politicien local de longue date Gordie Hogg, actuellement candidat à la mairie de Surrey, a reçu un appel téléphonique de Long et s’est rendu dans le quartier pour parler à la communauté sino-canadienne.

Hogg estime que ces incidents ont un moment curieux, étant donné que les écoles de Surrey viennent de publier les conclusions d’un rapport interne qui a révélé que le racisme est courant dans les écoles de la ville.

“Quand ces choses arrivent, ça vous déchire le cœur”, a déclaré Hogg POÊLE.

Les crimes haineux sont parmi les infractions les moins signalées en Colombie-Britannique, les crimes haineux anti-asiatiques connaissant une augmentation depuis le début de la pandémie.

« Il est toujours aussi important que si quelque chose se produit ou que quelqu’un éprouve quelque chose comme ça, qu’il le signale. Cela signifie que plus de ressources seront consacrées à (l’enquête) », a déclaré Hogg.

Les deux sites de vandalisme raciste font l’objet d’une enquête en cours, la police exhortant toute personne ayant des informations ou des images de vidéosurveillance à contacter la GRC de Surrey.

