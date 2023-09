Vandalisme de monuments au Canada : Bon Echo

L’un des monuments historiques du Canada a été vandalisé pendant le week-end de la fête du Travail par des personnes y gravant leur nom.

Cela s’est produit dans la soirée du 2 septembre dans le parc provincial Bon Echo, en Ontario, situé à environ 200 kilomètres à l’ouest d’Ottawa.

Parcs Ontario a été informé que le rocher Mazinaw présentait des gravures supplémentaires sur la falaise. On pense qu’une pierre a été utilisée par des individus pour marquer des noms à proximité d’anciens pictogrammes autochtones.

Un porte-parole de Parcs Ontario a qualifié cet acte de « irrespectueux » et de « destructeur », affirmant que l’incident faisait actuellement l’objet d’une enquête.

« Mazinaw Rock est un lieu sacré pour les peuples autochtones. Et depuis des millénaires, les gens sont attirés par la beauté sauvage des falaises », a déclaré Parcs Ontario à CTVNews.ca dans un courriel. « Il y a plus de 260 pictogrammes autochtones sur Mazinaw Rock et ce site est très important pour la connaissance, les cérémonies, le spiritualisme et l’identité culturelle.

Parcs Canada a désigné Mazinaw Rock comme lieu historique en 1982.

Mazinaw est le mot algonquin signifiant « image » ou « écriture ». Ce monument est le plus grand site d’art rupestre du sud du Bouclier canadien et le seul site de pictogrammes majeur du sud de l’Ontario, indique le site Web de Parcs Canada.

Le vandalisme et les graffitis se produisent « rarement » à Bon Echo, a déclaré Parcs Ontario, mais lorsque cela se produit, c’est « extrêmement décevant ».

Cela fait suite à d’autres actes de vandalisme sur divers sites à travers le monde.

En juillet, deux touristes visitant le Colisée centenaire de Rome ont gravé des noms sur la structure. Il s’agit du deuxième incident en moins de deux mois.

Plus tôt en juillet, un Canadien de 17 ans a été interrogé pour avoir prétendument gravé un nom sur le complexe du temple Toshodaiji Kondo, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, à Nara, au Japon.

Selon l’emplacement, le type de graffitis et d’autres facteurs environnementaux, certains enlèvements non invasifs peuvent être utilisés pour restaurer le rocher Mazinaw, a indiqué Parcs Ontario. Cela peut inclure un décapant pour peinture biodégradable, des absorbants de captage et des services professionnels de graffiti et de restauration.

Pour lutter contre le vandalisme, le porte-parole a déclaré que le personnel de Bon Echo continuera de fournir une éducation et une sensibilisation approfondies au site et à sa protection.

« Les gardes de parc effectuent régulièrement des patrouilles de contrôle, dispensent de l’éducation et émettent des amendes pour infraction provinciale », a-t-elle déclaré.

Une enquête est en cours pour obtenir plus d’informations sur la situation, a indiqué Parcs Ontario.

« Le personnel du parc poursuivra ses efforts concertés pour résoudre ce problème et protéger le parc provincial Mazinaw Rock et Bon Echo en adoptant une approche de tolérance zéro à l’égard de telles infractions », a déclaré le porte-parole.



Parcs Ontario demande à toute personne ayant des informations concernant ce type d’incidents de soumettre un signalement anonyme au parc provincial Bon Echo au 613 336-2228.