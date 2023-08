Vandalisme dans le couloir Vasari : la police italienne « recherche des touristes allemands » après qu’un slogan de football ait été peint à la bombe sur un monument de Florence | Nouvelles du monde

La police italienne est à la recherche de deux touristes allemands après que des vandales aient peint à la bombe un slogan de football sur un monument de Florence du XVIe siècle, le troisième incident de ce type cet été.

Sept grandes lettres et chiffres, probablement liés à l’équipe de football allemande de Munich 1860, ont été dessinés à la peinture noire sur les colonnes extérieures du couloir Vasari surplombant le fleuve Arno, a indiqué le média local La Nazione.

La police a identifié deux touristes allemands d’une vingtaine d’années avec lesquels ils souhaitent parler à propos de l’incident, qui, selon les détectives, s’est produit mercredi à l’aube, a déclaré Wanted In Rome.

Une vidéo des hommes recherchés a été publiée sur les réseaux sociaux par les Carabinieri Firenze, la police de la ville, tandis que le média local Tgr Rai Toscana a publié une vidéo de travailleurs évaluant les dégâts.

Les hommes sont tous deux blancs et portent des jeans et des casquettes de baseball ; l’un dans un haut noir et l’autre dans un haut bleu.

On les voit traverser ensemble une arche avant de réapparaître de plus loin et semblant sauter entre deux piliers.

Le couloir d’un demi-mile (1 km), construit en 1565, est un passage fermé surélevé reliant le Palazzo Vecchio au Palazzo Pitti.

Des voix s’élèvent pour que des sanctions plus sévères soient imposées aux vandales. Le directeur des Galeries des Offices, Eike Schmidt, a déclaré dans un communiqué qu’aux États-Unis, des crimes similaires peuvent entraîner une peine de prison de cinq ans.

Il a déclaré : « Il est clair qu’il ne s’agit pas d’un caprice d’ivrogne, mais d’un acte prémédité. Assez de punitions symboliques et de circonstances atténuantes imaginatives. Nous avons besoin de la rigueur de la loi.

Des graffitis ont été laissés sur l'arcade Vittorio Emanuele à Milan au début du mois d'août.





« La loi existante doit être appliquée… Et si cela ne suffit pas, une loi plus stricte doit être introduite. »

Les Italiens ont été indignés plus tôt cet été par une vidéo d’un touriste gravant ses initiales et celles de sa petite amie dans le Colisée, et des vandales ont grimpé au sommet de la galerie Vittorio Emanuele II à Milan et ont peint à la bombe une arche faisant face à la cathédrale du Duomo.

Le maire de Florence, Dario Nardella, a promis une enquête approfondie pour identifier les responsables de « l’acte honteux de vandalisme » dans le couloir Vasari.

Le ministre italien de la Culture, Gennaro Sangiuliano, a déclaré que les vandales « doivent comprendre que même une petite égratignure sera désormais poursuivie ».

Le couloir, une passerelle aérienne, a été conçu par Giorgio Vasari pour le duc Cosme de Médicis afin de permettre aux grands-ducs de se déplacer en toute sécurité du palais Pitti au siège du gouvernement au Palazzo Vecchio.