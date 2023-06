Vandal cible à nouveau les drapeaux de la fierté à l’église de la Colombie-Britannique

La police enquête après qu’une église du Delta a de nouveau été la cible de vandalisme haineux.

Tôt mercredi matin (31 mai), quelqu’un a jeté de la peinture noire sur l’entrée principale de l’église unie Ladner ainsi que sur la fenêtre du bureau du ministre – les deux endroits où les drapeaux Pride et Progress Pride sont exposés.

« Le vandalisme ne changera pas notre position – nous soutenons tout le monde, car nous sommes tous les enfants d’un Dieu aimant », a écrit l’église sur Facebook.

La police enquête sur l’incident en tant que crime de haine contre l’église et la communauté LGBTQ2S + au sens large, notant dans un communiqué de presse que les drapeaux de la fierté sont des représentations symboliques de la communauté et de leurs alliés, et que les endommager peut être considéré comme un acte de haine ou de discrimination. .

« Dégrader ou endommager ces drapeaux est illégal, irrespectueux et profondément blessant pour la communauté 2SLGBTQI+ », indique le communiqué.

L’incident, qui a suscité l’indignation et la condamnation dans toute la communauté, est survenu un jour avant le début du mois de la fierté.

En réponse à l’incident, la Delta Pride Society a publié sur ses réseaux sociaux qu’elle condamne toute forme de haine et « continuera fermement à défendre et à soutenir la communauté Pride – sa paix, sa vie, sa sécurité et son bien-être ». . Nous sommes là pour vous. Nous sommes à vos côtés.

Pour montrer leur solidarité et leur alliance, un groupe de résidents s’est rassemblé mercredi sur le viaduc de l’autoroute 17 à Ladner, agitant des drapeaux et portant des pancartes avec des messages de soutien.

Le maire George Harvie, dans une série de tweets mercredi après-midi, a exprimé son soutien au rassemblement tout en condamnant l’acte de haine qui l’a suscité.

« Je veux remercier tous les Deltans qui soutiennent notre communauté 2SLGBTQ+. Le vandale qui a défiguré l’Église Unie Ladner ne nous représente en aucun cas. L’esprit de [Delta] est dans ces membres de la communauté qui soutiennent haut et fort l’amour plutôt que la haine aujourd’hui et tous les jours », a-t-il écrit.

« Le [City of Delta] et je soutiendrai toujours la communauté 2SLGBTQ+ et contre ces actes de haine. Les Deltans, peu importe qui ils aiment, devraient se sentir les bienvenus, en sécurité et valorisés dans notre ville.

Dans le communiqué de presse de jeudi, le chef du DPD, Neil Dubord, a déclaré que les drapeaux de la fierté « ondulent comme des symboles d’acceptation, d’égalité et de liberté, se tenant fermement contre toute tentative de diminuer notre esprit ou de diviser notre communauté ».

Jeudi matin, le personnel de l’église a découvert que quelqu’un avait placé des pancartes sur la pelouse indiquant «l’amour gagne».

Ladner United Church a arboré une version du drapeau Pride à l’extérieur de l’entrée depuis 2014, et l’incident de mercredi est au moins la sixième fois que l’église est attaquée pour son soutien à la communauté LGBTQ2S+.

En juin 2019, le drapeau de la fierté flottant à l’extérieur de l’entrée principale de l’église a été dégradé avec de la peinture noire en aérosol deux fois en 12 jours.

En août 2021, le drapeau original dégradé – qui avait été accroché à nouveau à l’extérieur de l’église après avoir été orné d’un grand cœur pour couvrir les dégâts de peinture et signé avec des messages d’amour et de soutien des membres de la communauté – a été déchiré, et deux semaines plus tard un drapeau de remplacement a de nouveau été vandalisé avec de la peinture noire.

En juillet de l’année dernière, un homme qui aurait dans la cinquantaine ou la soixantaine a été filmé en train de frapper le drapeau de la Progress Pride accroché à l’extérieur de l’entrée principale de l’église avec un long poteau tranchant, le déchirant à plusieurs endroits.

Depuis lors, l’église a affiché le drapeau derrière sa fenêtre pour décourager de nouveaux actes de vandalisme.

Selon la police, au cours des deux dernières années et demie, cinq incidents ont été signalés par l’église, et bien que chacun ait fait l’objet d’une enquête approfondie, aucun suspect n’a été identifié avec succès.

« Rassurez-vous, le département de police de Delta reste déterminé à mener une enquête approfondie sur cet incident le plus récent. »

Toute personne ayant des informations sur le vandalisme de mercredi ou sur l’un des incidents haineux antérieurs à l’église Ladner United est priée de contacter le service de police de Delta au 604-946-4411 ou, pour rester anonyme, d’appeler CrimeStoppers au 1-800-222-TIPS (8247).

