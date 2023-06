Vancouver se classe au 5e rang des villes les plus agréables à vivre, battant 2 autres villes canadiennes

Vancouver a maintenu son classement sur un indice mondial d’habitabilité.

L’Economist Intelligence Unit a récemment publié son indice mondial de qualité de vie 2023, et Vancouver s’est classée cinquième pour la deuxième année consécutive. La ville de la Colombie-Britannique a battu Calgary et Toronto, qui se sont classées respectivement septième et neuvième. Calgary est à égalité avec Genève, en Suisse.

L’indice de Vancouver a augmenté d’un peu plus d’un point de pourcentage pour 97,3 en 2023, contre 96,1 en 2022. Il a également reçu 100 pour les soins de santé et l’école, 95 pour la stabilité, 97,2 pour la culture et l’environnement et 96,4 pour les infrastructures.

Le rapport note que la stabilité était en hausse dans les villes canadiennes par rapport à 2022, lorsqu’elles ont été « touchées par les manifestations anti-vaccins ».

Vienne, Autriche est arrivée en tête une fois de plus avec un indice de 98,4. Il avait 100 pour la stabilité, les soins de santé, l’éducation et les infrastructures et 93,5 pour la culture et l’environnement.

@laurenpcollins1

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Vancouver