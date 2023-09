Vancouver ouvre la voie aux multiplexes pour tenter de résoudre la crise du logement

Le maire de Vancouver, Ken Sim, affirme que la ville a fait un « grand pas » vers « l’accessibilité au logement » en approuvant les unités multiplex dans les quartiers unifamiliaux, mais les critiques du plan soutiennent que cette étape n’est guère plus qu’un remaniement.

Les conseillers ont approuvé à l’unanimité une motion jeudi soir qui crée une zone résidentielle unique dans la majeure partie de la ville, ouvrant ainsi la voie à ce que ses partisans appellent le logement « intermédiaire manquant ».

Le terme décrit une gamme de bâtiments de type multifamilial ou de type maison de ville qui correspondent à l’échelle des quartiers unifamiliaux tout en augmentant la densité.

La motion adoptée jeudi autorise la construction d’un maximum de quatre unités sur des lots urbains standards et jusqu’à huit unités sur des lots plus grands.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Sim qualifie le changement d’« action audacieuse », mais Peter Waldkirch d’Abundant Housing Vancouver affirme que le règlement, bien qu’utile, ne « résout pas de manière significative » la crise du logement dans la ville.

Il qualifie cette politique de « timide », affirmant qu’elle ne verra la construction que d’environ 150 multiplexes par an, au lieu des milliers nécessaires pour rétablir l’abordabilité.

« Tant que nos politiciens et nos planificateurs ne seront pas prêts à défendre un réel changement et à mettre fin à l’interdiction des appartements dans les zones à faible densité, la crise du logement continuera à chasser nos amis, notre famille et nos voisins », a déclaré Waldkirch dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Chaque quartier de Vancouver doit enfin accepter de croître et de changer, a déclaré Waldkirch, en désignant les zones de l’ouest de la ville, notamment Kerrisdale, Point Grey et Shaughnessy, qui, selon lui, « ont combattu les nouveaux voisins pendant si longtemps ».

Conseil. Peter Meiszner, membre de la majorité ABC de Sims à la mairie, a déclaré dans un article sur les réseaux sociaux qu’augmenter la densité dans les quartiers à faible densité est « la bonne chose à faire ».

Il a également déclaré que d’autres changements de zonage étaient en cours alors que la ville cherchait des options de logement supplémentaires.

