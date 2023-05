Vancouver met fin au mémorial temporaire des pensionnats indiens après 2 ans

Note de l’éditeur : l’histoire ci-dessous peut déclencher des pensées et des souvenirs difficiles ou traumatisants. La ligne d’écoute téléphonique de l’Indian Residential School Survivors Society est disponible 24 heures sur 24 au 1-866-925-4419.

La ville de Vancouver a mis un terme à un mémorial de deux ans pour les pensionnats à Robson Square.

À la suite d’une cérémonie d’incinération privée le dimanche 21 mai, la ville affirme qu’elle a respectueusement mis fin au mémorial temporaire en suivant les enseignements des nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh « dans l’espoir de nourrir ces enfants, de les aider à trouver la paix et aidez-les à poursuivre leur voyage pour rejoindre leurs ancêtres.

Le personnel et les bénévoles ont retiré les éléments et structures restants plus tôt dans la semaine.

Un communiqué de la ville vendredi 26 mai note que dans les enseignements, qui sont transmis de génération en génération, « les monuments commémoratifs sont de nature temporaire pour permettre aux esprits des personnes commémorées de se déplacer dans leur voyage ».

À la suite d’une cérémonie de brossage, la ville prévoit maintenant de «réactiver» la place pour un usage public, notamment en soutenant les marchés autochtones du week-end tout au long de l’été à Robson Square.

Le mémorial à Vancouver a commencé il y a deux ans, après que la Première nation Tk’emlúps te Secwépemc a confirmé qu’il y avait des restes d’au moins 215 enfants autochtones sur le site d’un ancien pensionnat à Kamloops.

À Robson Square, le mémorial a commencé avec 215 paires de chaussures pour enfants alignées sur les marches de la Vancouver Art Gallery qui ont été placées par des défenseurs des Premières Nations du Downtown Eastside.

La ville a informé les artistes en novembre 2022 que le mémorial grandissant des chaussures et des animaux en peluche devait tomber avant le deuxième anniversaire de l’annonce de la découverte de Kamloops ce mois-ci.

Le communiqué indique que la décision a été appuyée par les nations locales Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh.

Il indique que le mémorial a été initialement installé en réponse au besoin profond d’espaces de deuil et de guérison, mais la poursuite du mémorial n’était pas alignée sur les pratiques spirituelles des trois Premières Nations de la région.

La ville a déclaré qu’elle aurait dû agir plus tôt pour fermer le mémorial une fois qu’elle s’est rendu compte que les nations locales n’avaient pas été consultées et n’avaient pas donné l’autorisation pour l’installation.

La ville affirme qu’elle continue de travailler avec les nations et les communautés autochtones urbaines pour créer des espaces qui reconnaissent, honorent et guérissent les personnes touchées par les pensionnats, ajoutant qu’elle veillera à ce que l’artiste commémoratif temporaire et les bénévoles soient invités à participer à de futures conversations. qui devraient être dirigés par les nations locales.

– Avec des fichiers de La Presse Canadienne

@laurenpcollins1

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Premières NationsAutochtonesPensionnatsVancouver