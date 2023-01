Vancouver financera des plans de renouvellement de son quartier chinois assiégé

Une femme se promène dans le quartier chinois de Vancouver, le vendredi 5 février 2021. Les conseillers municipaux de Vancouver ont approuvé à l’unanimité le financement de son plan d’action Uplifting Chinatown, dans le but de faire revivre le quartier historique. Le plan met l’accent sur l’amélioration du nettoyage et de l’assainissement, l’enlèvement des graffitis, l’embellissement et d’autres soutiens communautaires. Les coûts du plan de cette année devraient être d’environ 2,1 millions de dollars pour ce que la ville considère comme une “stratégie urgente pour protéger Chinatown, qui a connu des défis importants ces dernières années, notamment le racisme anti-asiatique et les problèmes de sécurité publique”. LA PRESSE CANADIENNE/Jonathan Hayward