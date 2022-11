Vancouver connaît les premières chutes de neige mesurables depuis 1991

L’explosion de temps hivernal qui a soufflé sur le Lower Mainland de la Colombie-Britannique cette semaine a marqué la première chute de neige mesurable enregistrée à Vancouver depuis des décennies.

Environnement et Changement climatique Canada a confirmé lundi qu’une chute de neige de 1,2 cm a été enregistrée à la station météorologique de l’aéroport international de Vancouver – une dose inhabituelle de temps hivernal pour ce début de novembre.

La météorologue Alyssa Charbonneau a déclaré à CTV News qu’elle avait dû remonter jusqu’en 1991 pour trouver des enregistrements de chutes de neige mesurables plus tôt à l’automne. Il y avait 2 cm enregistrés à YVR le 28 octobre de cette année.

“Je m’en souviens parce que je pense qu’il y avait encore de la neige pour Halloween”, a déclaré Charbonneau.

Elle a noté que les registres de Vancouver ne saisissent que les chutes de neige à l’aéroport et qu’il pourrait y avoir eu de la neige plus tôt que dans les années 1990 dans les zones à plus haute altitude.

“L’aéroport étant au niveau de la mer, il a tendance à être plus chaud que certaines parties de la région métropolitaine de Vancouver”, a ajouté Charbonneau.

Certains Vancouvérois se souviennent peut-être d’avoir vu de la neige le 3 novembre 2017, mais cela n’a pas suffi à établir les records d’Environnement Canada.

Bien qu’il ne soit pas si inhabituel pour Vancouver de voir des chutes de neige en novembre, Charbonneau a déclaré que c’était généralement dans la seconde moitié du mois.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont été ravies de voir une légère couche de neige cette semaine – mais d’autres ont trouvé les chutes de neige alarmantes, en particulier si peu de temps après les conditions anormalement chaudes et sèches qui se sont étendues de la fin de l’été à octobre.

“Je viens de passer de l’été à l’hiver en moins de 2 semaines”, a écrit l’utilisateur de Twitter Justin Chan. “Habituellement, la première neige est magique, mais pas cette année.”

Charbonneau a reconnu que les chutes de neige ressemblaient à une “grande oscillation” par rapport aux conditions enregistrées le mois dernier, et qui ont entraîné des sécheresses et une longue saison des incendies de forêt, mais a déclaré que les oscillations sauvages sont en fait plus ou moins normales.

“Le temps oscille entre différents modèles et extrêmes tout le temps”, a déclaré le météorologue.

Selon Environnement Canada, il y avait environ un centimètre de neige accumulée à la fin de lundi à l’aéroport de YVR, mais d’autres régions en ont probablement vu plus – y compris Burnaby Mountain, où des vidéos de médias sociaux ont capturé des scènes d’un paradis hivernal en milieu d’après-midi.

Les prévisionnistes s’attendent à ce que les températures dans la région restent fraîches au cours des prochains jours avant de se réchauffer un peu en fin de semaine.