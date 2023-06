Vancouver Coastal Health revient au nouveau système d’alerte textuelle de surdose pour les mauvaises drogues

Vancouver Coastal Health se joint à d’autres autorités sanitaires de la province pour passer à un système provincial unifié d’alerte textuelle avertissant des drogues toxiques.

Vancouver a lancé son propre système appelé Radar en 2017, tandis qu’un système d’alerte aux médicaments toxiques et à la santé développé par le BC Centre for Disease Control a été adopté par tous les autres districts sanitaires au cours de la dernière année.

Ceux qui veulent recevoir les alertes doivent envoyer le mot «rejoindre» au 253787, et Vancouver Coastal indique dans un communiqué que toute personne qui reçoit les messages Radar sera automatiquement ajoutée à l’alerte provinciale pour les drogues toxiques.

Jennifer Whiteside, ministre de la Santé mentale et des Dépendances, affirme que la mise à jour du système d’alerte aux drogues toxiques et à la santé permettra aux personnes qui consomment des drogues de rester plus facilement informées et en sécurité dans leurs communautés.

Vancouver Coastal affirme que depuis le lancement du programme Radar, en moyenne quatre alertes par mois ont été émises pour avertir de substances associées à des surdoses de drogues toxiques.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a déclaré une urgence de santé publique en 2016 alors que les surdoses commençaient à monter en flèche, et depuis lors, près de 12 000 personnes sont décédées.

La Presse Canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

surdosage