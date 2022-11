Vancouver accueille la première réunion en personne des ministres de la Santé en 4 ans

Les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé rencontreront leur homologue fédéral à Vancouver lundi pour la première réunion en personne sur l’état du financement des soins de santé au pays en quatre ans.

La réunion de deux jours, coprésidée par le ministre fédéral de la Santé Jean-Yves Duclos et le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique Adrian Dix, devrait être centrée sur le Transfert canadien en matière de santé. Il s’agit du transfert fédéral le plus important aux provinces et aux territoires et il finance les soins de santé partout au pays.

Au cours de l’exercice 2020-2021, le Transfert canadien en matière de santé était de plus de 42 milliards de dollars. Au cours de l’été, le gouvernement fédéral a ajouté 2 milliards de dollars dans le cadre d’un complément ponctuel aux 45,2 milliards de dollars qu’il prévoit que les provinces et les territoires recevront cette année.

Des provinces comme la Colombie-Britannique ont poussé Ottawa à augmenter les transferts en santé alors qu’elles luttent pour répondre aux demandes de soins de santé de la pandémie actuelle de COVID-19, des opioïdes et des crises de santé mentale.

“Cela fait deux ans et demi de pandémie, nous sommes dans plus de six ans d’une urgence de santé publique avec l’urgence de santé publique par surdose en Colombie-Britannique”, a déclaré Dix la semaine dernière. “Ils ont des problèmes dans toutes les provinces du pays et il est temps que le gouvernement fédéral, qui a des responsabilités importantes ici, prenne ses responsabilités au sérieux.”

REGARDER | Rosemary Barton de CBC s’entretient avec Adrian Dix au sujet de la réunion des ministres de la Santé :

Les provinces demandent une rencontre avec le Premier ministre pour discuter des transferts et du financement en matière de santé Rosemary Barton Live s’entretient avec le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, au sujet de la réunion de demain entre les ministres provinciaux et fédéraux de la Santé. Dix, coprésident de la réunion, a déclaré que les ministres se réuniront pour discuter des appels à augmenter les transferts en matière de santé et continueront de faire pression pour une rencontre avec le premier ministre Justin Trudeau.

Il y a un désaccord entre Ottawa et les provinces et territoires quant à savoir jusqu’où va le Transfert canadien en matière de santé pour payer les soins de santé dans tout le pays, mais des gens comme la Dre Alika Lafontaine, présidente de l’Association médicale canadienne, disent que ce qui est clair, c’est que c’est simplement pas assez.

“Nous savons certainement que nous avons besoin de plus d’argent”, a-t-il déclaré, ajoutant que les ministres de la Santé doivent faire plus cette semaine que se chamailler sur les budgets. “La question et la discussion les plus importantes sont de savoir comment cet argent est dépensé.”

La Dre Alika Lafontaine, anesthésiologiste oji-crie du nord de l’Alberta, est présidente de l’Association médicale canadienne. (Radio-Canada)

Les réunions de lundi et de mardi surviennent quatre mois après que les premiers ministres du Canada se sont réunis à Victoria pour exiger davantage de financement des soins de santé du gouvernement fédéral.

En mars, un mois avant que les libéraux fédéraux ne déposent leur dernier budget fédéral, Duclos a promis 2 milliards de dollars pour aider les provinces et les territoires à résorber l’arriéré des soins de santé créé par la crise pandémique.

Mais en avril, aucun nouvel argent substantiel n’a été annoncé pour le système de santé du Canada dans le budget de 2022, autre que le financement du programme national de soins dentaires et des services de santé mentale.

Le budget fédéral de 2022 indiquait que depuis le début de la pandémie, le gouvernement fédéral avait investi plus de 69 milliards de dollars dans les soins de santé.

Pour sa part, Duclos a déclaré à CBC News qu’il se rendait à Vancouver pour travailler à l’établissement de relations solides avec les ministres provinciaux et territoriaux et s’attendait à ce que les collaborations soient positives et axées sur les résultats.

Il a nié les accusations selon lesquelles Ottawa serait disposé à conclure des ententes individuelles avec des provinces coopératives, tout en laissant les autres à l’écart.

Le gouvernement fédéral indique qu’il souhaite aborder cinq grands sujets avec les provinces et les territoires : la main-d’œuvre de la santé, l’accès aux services de santé familiale, les soins de longue durée et les soins à domicile, la santé mentale et la toxicomanie, ainsi que les données sur la santé et les soins virtuels. .

L’Association médicale canadienne s’est jointe à d’autres associations de soins de santé pour demander une stratégie nationale pour les soins de santé au Canada, qui comprend des engagements visant à retenir les professionnels de la santé au moyen d’incitatifs, à améliorer les conditions de travail et à permettre aux médecins de travailler n’importe où sans restriction de permis.

Tim Guest, PDG de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, affirme que les ministres de la Santé et le gouvernement fédéral devront agir rapidement et de manière créative, car il existe de nombreux postes vacants dans le domaine de la santé dans plusieurs juridictions.

Cinquante pour cent des postes d’infirmières au Nunavut sont vacants, la Nouvelle-Écosse tente de combler des milliers de postes vacants dans tous les domaines, tandis que la plupart des autres régions ont également du mal à embaucher et à retenir des travailleurs de la santé.

“Il y a un besoin d’augmenter le financement du système de santé, mais je ne pense pas qu’ils soient empêchés de faire une différence maintenant sans cela”, a-t-il déclaré à propos des ministres de la Santé.

Lundi, Dix accueillera les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé, tandis que mardi, Duclos et Dix coprésideront la réunion.