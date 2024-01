Vancouver à Paris : Vous pouvez voler de YVR vers la France pour 243 $

Les voyageurs peuvent toujours obtenir des billets de Vancouver à Paris pour des centaines de dollars de moins que les prix moyens – mais les options les moins chères commencent à grimper en prix.

Il n’est pas rare que les voyages entre l’aéroport international de Vancouver (YVR) et l’aéroport de Paris Charles de Gaulle (CDG) commencent à plus de 1 000 $ pour un billet aller-retour, même si les vols ne sont pas directs, en particulier pour les voyages aux heures de pointe. , comme pendant les vacances d’été et d’hiver.

Mais il existe encore des billets disponibles qui descendent plusieurs centaines de dollars en dessous du prix régulier.

Vous souhaitez continuer votre route vers une autre destination européenne après avoir visité la Ville Lumière (et ses bérets, baguettes, tenues chics et la Tour Eiffel) ?

En décembre 2023, il était possible de dénicher un billet pour la capitale parisienne pour la somme faramineuse de 187 dollars pour un aller simple. Même s’il est actuellement difficile de trouver un prix de billet aussi bas, il existe encore plusieurs options disponibles qui coûtent nettement moins cher que ce que vous vous attendez habituellement à payer.

Par exemple, un vol qui part de Vancouver le 6 février et fait deux escales, une à Edmonton pour un peu moins d’une heure et demie et une à Calgary pour un peu moins de deux heures et demie, coûte moins de 250 $, taxes et frais compris. .

Pour bénéficier du prix de 243 $, vous devez réserver le billet via ly.com, qui est un fournisseur tiers ; le billet coûte environ 248 $ moins cher que d’habitude, selon Google Flights.

Si vous préférez réserver directement via WestJet, le billet coûtera 31 $ de plus (271 $).

Il existe plusieurs options jusqu’en février qui proposent ce prix ultra-basse.

Photo : ly.com

Billet aller-retour de Vancouver à Paris

Les voyageurs à la recherche d’options aller-retour trouveront des voyages aller-retour pour moins de 700 $ jusqu’au printemps. Bien qu’il soit généralement facile de trouver des billets à partir d’environ 1 000 $, ces prix sont environ 954 $ moins chers que les prix moyens, selon Google.

Alors que Westjet propose des itinéraires complexes comprenant trois escales au départ au début de l’année, Icelandair en propose des itinéraires attrayants qui ne comprennent qu’une seule escale pour à peu près le même prix. Cependant, vous devrez rester enraciné à Vancouver jusqu’en avril pour conclure l’affaire.

Par exemple, un vol qui part de Vancouver le 11 avril et revient de Paris le 24 avril coûte 675,56 $, taxes et frais compris ; il ne fait qu’un court arrêt à Reykjavík dans les deux sens.