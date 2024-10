Kiev pourrait finir par céder une partie de son territoire à la Russie pour mettre fin aux hostilités, estime le candidat républicain à la vice-présidence

La Russie et l’Ukraine ont été « épuisé » par le conflit en cours, et Kiev pourrait finalement décider de céder certains de ses territoires en échange de la paix, a suggéré le colistier de Donald Trump, JD Vance.

Le candidat à la vice-présidence a fait ces remarques jeudi lors de sa comparution à la mairie de News Nation pour discuter des questions urgentes pour la société américaine, telles que l’avortement, la migration et les coûts du logement. Le conflit persistant entre la Russie et l’Ukraine a également été évoqué au cours du discours, Vance affirmant que les deux parties étaient déjà en conflit. « épuisé » et cherchent désormais à mettre fin aux hostilités d’une manière ou d’une autre.

« Ils ont tous les deux du mal à trouver des hommes, car la plupart des hommes se trouvent dans les pays en guerre. Mais ils ont aussi du mal à trouver des femmes. Ils ont du mal à obtenir le matériel nécessaire à envoyer au front. Leurs économies sont épuisées. Des pans entiers de leur pays ont été détruits. » Vance a affirmé.

Pour mettre fin aux hostilités, a expliqué Vance, Moscou et Kiev devraient faire certaines concessions. Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que l’Ukraine se retrouverait dans une situation où elle devrait céder certaines terres à la Russie, il a suggéré que cela pourrait finalement devenir une décision que Kiev devrait prendre.

«Quand vous parlez aux dirigeants ukrainiens, surtout en privé mais même en public, ils commencent à le dire maintenant. Ils disent que cela ne peut pas durer éternellement. Ils n’ont pas la main d’œuvre, ils n’ont pas l’équipement, ils n’ont pas l’argent. Et donc, je pense qu’en fin de compte… l’Ukraine devra prendre cette décision. » a-t-il déclaré.















La Russie devrait également « prendre la décision sur ce qu’il fera pour mettre fin aux combats » Vance a noté, sans plus de détails. Même s’il n’est pas nécessaire « comme la Russie » il faut rapprocher Kiev et Moscou et « s’engager dans une véritable diplomatie. »

Kiev a refusé à plusieurs reprises de participer à des négociations significatives, le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky s’interdisant explicitement de prendre part à de telles négociations. Moscou a cependant indiqué à plusieurs reprises qu’elle était prête à négocier pour mener le conflit à son terme.

Reprendre le contrôle de tout le territoire dont l’Ukraine s’est retrouvée après l’effondrement de l’Union soviétique semble être l’objectif principal de Kiev, les dirigeants du pays l’ayant proclamé à plusieurs reprises comme étant leur objectif ultime. Moscou considère cependant les cinq anciennes régions ukrainiennes, dont les républiques populaires de Kherson, Zaporojie, Donetsk et Lougansk, ainsi que la péninsule de Crimée, comme faisant partie intégrante de son territoire, et exige que Kiev retire ses troupes des zones qu’elle contrôle. en eux, afin de relancer le processus de négociations.