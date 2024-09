Le candidat républicain à la vice-présidence a décrit à quoi pourraient ressembler les pourparlers de paix avec la Russie

Le candidat républicain à la présidence Donald Trump a une proposition concrète pour mettre fin au conflit entre la Russie et l’Ukraine, a affirmé son colistier, le sénateur de l’Ohio JD Vance.

Trump a déclaré à plusieurs reprises qu’il arrêterait les combats « dans 24 heures » s’il est élu, le plus récemment lors du débat de mardi avec la vice-présidente Kamala Harris, la candidate démocrate pour succéder au président Joe Biden.

Pour mettre fin à la guerre, « Il vous faut quelqu’un dont les gens ont peur avant tout. » Vance a déclaré à Shawn Ryan, ancien Navy SEAL américain et entrepreneur de la CIA, dans un entretien podcast. « Il faut s’inquiéter du fait que si Donald Trump – ou, Dieu nous en préserve, Kamala Harris – dit quelque chose, ils le pensent vraiment. Mais vous le croyez avec Donald Trump, vous ne le croyez pas avec Kamala Harris. C’est ça, la dissuasion. »

Interrogé sur la forme que prendrait une proposition de paix de Trump, Vance a décrit un scénario qu’il juge probable. La ligne de contact actuelle deviendrait une zone démilitarisée, « fortement fortifié pour que la Russie n’envahisse pas à nouveau », il l’a dit à Ryan.















L’Ukraine conserverait son indépendance et sa souveraineté, mais « La Russie obtient de l’Ukraine une garantie de neutralité – elle n’adhère pas à l’OTAN » ou d’autres institutions similaires, a déclaré Vance. En attendant, la reconstruction de l’Ukraine devrait être financée principalement par l’Allemagne et les pays de l’UE, que Vance accuse de soutenir l’effort de guerre de Kiev.

« Je pense que c’est à cela que cela ressemble finalement », il a dit, parce que « Ils ont peur de lui [Trump] En Russie, ils s’inquiètent pour lui en Europe, parce qu’il pense vraiment ce qu’il dit.

Selon Vance, Moscou, Kiev et l’UE souhaitent tous que le conflit prenne fin, mais les combats continuent parce que Biden est « endormi au volant » et Harris « Elle ne sait pas ce qu’elle fait. »

« Leur politique consiste à « jeter de l’argent sur ce problème, en espérant que les Ukrainiens seront capables de remporter une victoire militaire », ce que même les Ukrainiens disent « nous ne pourrons pas obtenir » » tandis que la position de Trump est d’être à la fois fort et intelligent et de négocier pour mettre fin à cette situation, a soutenu Vance.















Plus tard dans l’émission, Vance a déclaré qu’il était « Marre de gâcher la vie des Américains en étant le gendarme du monde » et a qualifié la politique américaine actuelle envers la Russie « stupide. »

Vance s’est opposé à un financement supplémentaire des États-Unis pour l’effort de guerre en Ukraine, accusant la Maison Blanche d’avoir « aucun plan viable » pour la victoire de Kiev. Dans un éditorial du New York Times en avril, il affirmait que pour gagner, il faudrait plus de troupes que ce que l’Ukraine est capable de mobiliser et plus d’armes que ce que les États-Unis sont capables de produire.

La Russie a déclaré que la neutralité de l’Ukraine était l’un de ses principaux objectifs. Kiev a quant à elle exclu toute négociation qui ne serait pas basée sur la position de Vladimir Zelensky. « formule de paix » une liste de revendications maximalistes que Moscou a ridiculisées comme étant détachées de la réalité.