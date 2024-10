Vance refuse de reculer face aux revendications des migrants de Springfield

Le candidat à la vice-présidence JD Vance a refusé de revenir sur les mensonges que lui et son colistier Donald Trump ont colportés pendant la campagne électorale au sujet des migrants haïtiens à Springfield, Ohio, exprimant plutôt leur frustration à l’égard des autorités locales et de leur gestion de la crise des migrants.

Dans une interview avec la podcasteuse d’opinion du New York Times Lulu Garcia-Navarro publiée samedi, Vance a repoussé la question de savoir s’il regrettait ou non son rôle dans la propagation des rumeurs sur les migrants haïtiens. enlever et manger des chats et des chiens. Cette théorie du complot sans fondement a plongé la ville dans la tourmente, conduisant à des alertes à la bombe et à des fermetures d’écoles.

« Il est honteux que les dirigeants américains prétendent qu’ils se soucient davantage de ces migrants que des personnes dont ils ont prêté serment de s’occuper », a déclaré le sénateur de l’Ohio.

Certains de ces « dirigeants américains » incluent le maire de Springfield, Rob Rue, et le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, tous deux républicains, qui ont à plusieurs reprises démystifié Les affirmations de Trump et de Vance.

Vance a déclaré plus tard qu’il « ne parlait pas de Mike DeWine », qui a soutenu le ticket présidentiel républicain.

On lui a demandé si le les conséquences de leurs faux commentaires « Cela en valait la peine », a déclaré Vance. Les citoyens américains de Springfield étaient confrontés à une hausse des coûts de logement, à des délais d’attente plus longs pour obtenir des soins médicaux et à un plus grand nombre d’élèves dans les écoles publiques qui ne parlaient pas anglais, ce qu’il a attribué à l’afflux de migrants haïtiens vers la ville de Springfield. environ 60 000. Il a également fustigé les gens qui « n’ont pas le droit légal d’être dans ce pays », bien que les immigrants haïtiens de Springfield sont ici légalement dans le cadre du Programme de libération conditionnelle pour immigrants, qui leur accorde statut d’immigration protégé temporaire.

La rhétorique de Trump et de Vance sur l’immigration – une question qui séduit les Républicains – est devenue de plus en plus nativiste au cours de la campagne.

Lors d’un rassemblement à Aurora, Colorado, vendredi, Trump a répété de fausses déclarations qu’un gang vénézuélien avait « conquis » la banlieue de Denver, affirmant que la vice-présidente Kamala Harris avait « importé une armée de membres de gangs étrangers illégaux et de criminels migrants des cachots du tiers-monde… et elle les a magnifiquement réinstallés dans votre communauté pour y faire des proies. contre des citoyens américains innocents.

Trump a promis de superviser la plus grande expulsion massive de l’histoire des États-Unis s’il était élu vendredi. a annoncé un plan d’invoquer une loi de 1798 visant à expulser les immigrants sans papiers affiliés à des gangs.

Il y avait environ 11 millions d’immigrants sans papiers aux États-Unis en 2022, selon le Département de la sécurité intérieure. Trump et Vance ont affirmé à plusieurs reprises que le nombre réel était plus du double, bien qu’ils n’aient pas fourni de preuves crédibles pour étayer leurs affirmations.

Vance a déclaré à Garcia-Navarro qu’il serait « raisonnable » d’expulser environ un million de personnes par an. « Je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’expulser chacun d’entre eux », a-t-il déclaré, car des politiques qui taxeraient les envois de fonds et rendraient potentiellement « plus difficile pour eux de travailler » pousseraient « beaucoup d’entre eux » à « quitter le pays ». pays volontairement.