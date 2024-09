Vance ne recule pas devant les fausses allégations sur les migrants dans l’Ohio, même en cas de menaces contre la communauté

WASHINGTON — Candidat républicain à la vice-présidence J.D. Vance n’a pas reculé dimanche face aux fausses déclarations que lui et Donald Trump ont fait en sorte que les Haïtiens dans un Communauté de l’Ohio ils enlèvent et mangent des animaux de compagnie, même si le gouverneur républicain de l’État et d’autres responsables insistent sur le fait qu’il n’y a aucune preuve d’un tel comportement.

Vance, un sénateur de l’Ohio, a déclaré que les électeurs de Springfield lui faisaient part de leurs inquiétudes et qu’au moins dix d’entre elles étaient « vérifiables ». Dans une série d’interviews dans des émissions d’information, il a déclaré qu’il amplifiait ces allégations pour attirer l’attention sur la politique d’immigration de la démocrate Kamala Harris, qu’il a qualifiée de laxiste, tout en ajoutant : « Tous ceux qui ont été confrontés à un afflux massif de migrants savent que certaines pratiques culturelles semblent parfois très éloignées de la réalité pour beaucoup d’Américains. »

Les responsables locaux et de l’État ont déclaré que ces allégations étaient fausses, qu’elles présentaient à tort la ville sous un jour négatif et qu’elles avaient attiré une attention négative indésirable et effrayante depuis l’élection de Trump. je l’ai mentionné lors du débat présidentiel la semaine dernière, quand il a appelé Springfield par son nom. Pendant deux jours d’affilée, Les menaces à la bombe ont provoqué l’évacuation des écoles et des bâtiments gouvernementaux, avec quelques menaces envoyées par courrier électronique faisant référence à un afflux de migrants dans la communauté.

Mais les responsables de Springfield ne sont pas les seuls à réfuter ces allégations. Le gouverneur Mike DeWine, républicain de l’Ohio, a déclaré dimanche qu’« il y a beaucoup de bêtises sur Internet et, vous savez, c’est une bêtise qui n’est tout simplement pas vraie. Il n’y a absolument aucune preuve de cela. »

Il a ajouté : « Laissez-moi vous dire ce que nous savons. Ce que nous savons, c’est que les Haïtiens qui sont à Springfield sont en situation régulière. Ils sont venus à Springfield pour travailler. L’Ohio est en pleine mutation et Springfield a connu un grand renouveau avec l’arrivée de nombreuses entreprises. Ces Haïtiens sont venus pour travailler pour ces entreprises. Ce que les entreprises nous disent, c’est qu’ils sont de très bons travailleurs. Elles sont très heureuses de les avoir là. Et, franchement, cela a aidé l’économie. »

Pourtant, le récit a dominé le message de campagne de Trump au cours de la semaine dernière et met en évidence la manière dont certains membres du Parti républicain sont prêts à accepter et à amplifier de fausses déclarations dans le cadre de l’incitation à la haine et de la haine. rhétorique anti-immigrés que Trump a promu tout au long de ses campagnes.

« Quoi qu’ait dit un maire local à propos de cette affaire, j’entends des dizaines d’électeurs qui sont préoccupés par ces problèmes », a déclaré Vance.

Il a ajouté : « Je pense qu’il est important de dire que nous ne sommes pas en colère contre les migrants haïtiens qui veulent avoir une vie meilleure. Nous sommes en colère contre Kamala Harris pour avoir laissé cela arriver dans une petite ville de l’Ohio, et Dieu merci, Donald Trump a attiré l’attention sur ce sujet et il se battra contre ces politiques si le peuple américain le veut. »

Environ 15 000 immigrants sont arrivés au cours des dernières années, dans cette ville à prédominance blanche et ouvrière d’environ 60 000 habitants, située à un peu plus d’une heure à l’ouest de Columbus.

Springfield a également déclaré que les immigrants haïtiens se trouvent légalement aux États-Unis dans le cadre d’un programme fédéral qui leur permet de rester temporairement dans le pays. Le mois dernier, L’administration Biden a accordé l’éligibilité pour un statut juridique temporaire à environ 300 000 Haïtiens déjà aux USAcitant les conditions en Haïti qui sont considérées comme dangereuses pour leur retour. Le gouvernement haïtien a prolongé l’état d’urgence à l’ensemble du pays en raison de la violence endémique des gangs.

Lors d’une interview, on a demandé à Vance s’il savait que ces affirmations étaient fausses.

« Si je dois créer des histoires pour que les médias américains prêtent réellement attention à la souffrance du peuple américain, alors c’est ce que je vais faire », a déclaré Vance, précisant rapidement qu’il « a créé l’attention qui a permis aux médias de parler de cette histoire et de la souffrance causée par les politiques ».

Vance était présent dans « Face the Nation » sur CBS, « State of the Union » sur CNN et « Meet the Press » sur NBC, tandis que DeWine apparaissait dans « This Week » sur ABC.