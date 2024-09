Vance affirme que les fusillades dans les écoles sont « une réalité de la vie ». C’est de la lâcheté, pas du leadership.

À la suite d’une Fusillade meurtrière dans une école en GéorgieJD Vance, le républicain qui pense à tort qu’il est qualifié pour être vice-président des États-Unis a déclaré cela lors d’un rassemblement jeudi soir« Nous n’avons pas à aimer la réalité dans laquelle nous vivons, mais c’est la réalité dans laquelle nous vivons. »

Je suis désolé, quoi ? Un Un étudiant de 14 ans est soupçonné d’avoir utilisé un fusil d’assaut – apparemment un cadeau de son père – d’avoir abattu deux élèves du lycée d’Apalachee du même âge et deux enseignants, tout en blessant neuf autres personnes. Comme dans toute fusillade scolaire ou de masse, il y a eu bien plus de victimes que les victimes et leurs familles, enfants et adultes, dont la vie a été bouleversée à jamais par ce traumatisme.

Et La réponse de Vance le lendemain de cette tragédie est « C’est la réalité dans laquelle nous vivons » ? Pardonnez-moi d’essayer de publier des grossièretés, mais Vance peut (insulte) tout de suite s’il est prêt et disposé à accepter que des enfants armés commettent des actes de carnage de routine dans les écoles américaines soient notre réalité et qu’il faut simplement l’accepter.

Vance qualifie les fusillades dans les écoles de « réalité de la vie » au lendemain de la tragédie en Géorgie

Des personnes assistent à une veillée au parc Jug Tavern après une fusillade au lycée Apalachee à Winder, en Géorgie, aux États-Unis, le 4 septembre 2024. REUTERS/Elijah Nouvelage

Lors du rassemblement en Arizona, Le sénateur a déclaré : « Je n’aime pas que ce soit une réalité. Mais si vous êtes un psychopathe et que vous voulez faire la une des journaux, vous savez que nos écoles sont des cibles faciles. Et nous devons renforcer la sécurité dans nos écoles. Nous devons renforcer la sécurité pour que si un psychopathe veut franchir la porte d’entrée et tuer un groupe d’enfants, il ne puisse pas le faire. »

Le psychopathe ici – pour reprendre le terme grossier de Vance – est le soi-disant politicien qui regarde une fusillade dans une école comme celle qui a eu lieu mercredi en Géorgie et dit : « Eh bien, c’est comme ça. Que pouvons-nous faire d’autre que de doter nos écoles de gardes armés et d’installer des portes blindées en verre, des détecteurs de métaux et autres ? »

Vance me dit lors d’un événement à Phoenix que des lois strictes sur les armes à feu n’empêcheront pas les fusillades dans les écoles : « Nous devons renforcer la sécurité pour que si un psychopathe veut franchir la porte d’entrée et tuer un groupe d’enfants, ils ne puissent pas le faire. » pic.twitter.com/0vGUh2FpXw — Kit Maher (@KitMaherCNN) 6 septembre 2024

Mon pote, on peut faire bien plus que ça, et tu le sais.

Il y a beaucoup de choses que nous pourrions faire pour endiguer la vague de fusillades dans les écoles

Nous pouvons interdire Des fusils de type AR-15 comme celui que la police dit a été utilisé lors de la fusillade du lycée d’Apalachee. Ces fusils ont été utilisés dans des fusillades de masse à Uvalde, au Texas, à Buffalo et à Dayton, dans l’Ohio, à El Paso et à Pittsburgh. Ils sont les cibles favorites des tueurs de masse.

Vous pouvez plaider pour lois sur le stockage sécuritaire des armes à feuce que la Géorgie n’a pas. Vous pouvez exiger des vérifications d’antécédents obligatoires, ce que la Géorgie ne fait pas. Vous pouvez exiger des permis pour acheter des armes, une autre chose que la Géorgie ne fait pas.

Vous pouvez financer des projets qui rendent les soins de santé mentale plus accessibles à tous les Américains. Et, bien sûr, vous pouvez renforcer la sécurité dans les écoles.

Mais lever les bras au ciel et dire que les fusillades dans les écoles sont la réalité dans laquelle nous vivons ? C’est faible. C’est de la foutaise. Et c’est loin d’être un leadership.

Harris a intelligemment déclaré : « Cela n’a pas à se passer ainsi »

Comparez le haussement d’épaules verbal de Vance à ce que le candidat démocrate à la présidence a dit. Kamala Harris a déclaré que le jour où la fusillade dans l’école de Géorgie a eu lieu« C’est une tragédie insensée qui s’ajoute à tant d’autres tragédies insensées. Il est tout simplement scandaleux que chaque jour, dans notre pays, aux États-Unis d’Amérique, des parents doivent envoyer leurs enfants à l’école, inquiets de savoir si leur enfant rentrera vivant à la maison. C’est insensé. »

Elle a continué« Nous devons mettre un terme à cette épidémie de violence armée dans notre pays une fois pour toutes. Vous savez que les choses peuvent changer. »

Exactement. Tout homme politique qui dit autre chose que « les choses ne doivent pas se passer ainsi » se décharge de sa responsabilité de garantir la sécurité des Américains. De garantir la sécurité de nos enfants.

Les partisans du « Trop tôt ! ​​» semblent accepter d’abandonner

Le candidat républicain à la vice-présidence JD Vance (R-Ohio) prononce un discours le 5 septembre 2024 à l’Arizona Biltmore à Phoenix.

Les républicains crient régulièrement après les libéraux qui parlent de lois sur les armes à feu après une fusillade dans une école – « Trop tôt ! ​​» crient-ils – mais je suppose qu’ils n’ont aucun problème à ce que leur candidat à la vice-présidence se lève le lendemain de la mort de deux écoliers et dise : « Bon, qu’est-ce que tu vas faire ? »

Vance s’était révélé être un imbécile et un horrible politicien avant ses commentaires sur les fusillades dans les écoles comme étant « une réalité de la vie ». Mais maintenant… mon Dieu. Ce crétin n’a pas à être à un battement de cœur de la présidence.

Et il n’a certainement pas le droit de nous dire que les horreurs sans précédent des fusillades dans les écoles sont quelque chose avec laquelle nous allons devoir vivre.

Au diable tout ça.

Et, très franchement, qu’il aille au diable.

