Vance accuse la rhétorique démocrate d’être à l’origine des tentatives d’assassinat contre Trump — RT World News

Personne n’a tenté de tuer Kamala Harris depuis qu’elle s’est lancée dans la course à la Maison Blanche, a déclaré la candidate républicaine à la vice-présidence

Les tentatives d’assassinat contre Donald Trump sont le résultat de la rhétorique agressive des partisans du Parti démocrate, a déclaré le candidat républicain à la vice-présidence, JD Vance.

Dimanche, les services secrets ont effrayé un homme armé qui se cachait dans les buissons du terrain de golf de Trump à West Palm Beach, en Floride. Le suspect a pris la fuite en voiture, mais a été arrêté peu après. Mi-juillet, le candidat républicain à la présidentielle avait eu l’oreille éraflée par un fragment de balle après plusieurs coups de feu tirés lors de son meeting de campagne près de Butler, en Pennsylvanie. Une personne présente dans la foule a été tuée et plusieurs autres blessées lors de l’incident, le tireur ayant été abattu par les services secrets.

Lors de son discours au dîner de la Georgia Faith & Freedom Coalition à Atlanta mardi, Vance a suggéré que « La grande différence entre les conservateurs et les libéraux est que… personne n’a essayé de tuer [Democratic presidential candidate] Kamala Harris au cours des deux derniers mois, et deux personnes ont maintenant essayé de tuer Donald Trump au cours des deux derniers mois.















Les tentatives d’assassinat contre Trump sont « des preuves assez solides que la gauche doit modérer sa rhétorique et arrêter ces conneries », il a insisté.

Si les tensions continuent de monter, « Quelqu’un va en souffrir et cela va détruire ce pays… et vous pensez à la blessure incroyable que cela ouvrirait aux États-Unis », le candidat à la vice-présidence a prévenu.

« Je promets de faire ma part pour atténuer la rhétorique. Mais en particulier, les gens qui vous disent que Donald Trump doit être éliminé. Vous devez arrêter, sinon vous allez blesser quelqu’un. » Vance a insisté.

Trump a fait un commentaire similaire lors de son interview sur X Spaces lundi. « Il y a beaucoup de rhétorique en ce moment… les démocrates, quand ils parlent de « menace pour la démocratie » et tout ça », a souligné le candidat républicain à la présidence. Parlant des deux suspects qui ont tenté de l’attaquer, l’homme de 78 ans a noté que « Il semble que ces deux personnes étaient des radicaux de gauche. »

Le président américain Joe Biden, qui avait été remplacé par Harris comme candidat démocrate à la présidentielle en juillet, a déclaré lundi qu’il souhaitait que le Congrès fournisse « plus d’aide » au Secret Service au vu des événements récents. Trump avait précédemment confirmé qu’il avait parlé au téléphone avec Biden et Harris après la tentative d’assassinat de dimanche et que tous deux étaient « bon » à lui.