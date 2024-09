Vance a critiqué une loi sur les infrastructures en tant que candidat, puis l’a adoptée en tant que sénateur

WASHINGTON– Alors qu’il faisait campagne pour le Sénat il y a deux ans, JD Vance a sévèrement critiqué une loi bipartite de 2021 visant à investir plus de 1 000 milliards de dollars dans les infrastructures en ruine des États-Unis, la qualifiant d’« énorme erreur » façonnée par les démocrates qui veulent dépenser de gros dollars des contribuables pour des « dépenses vraiment folles ». truc. »

Cela n’a pas empêché le sénateur de l’Ohio pour son premier mandat et candidat républicain à la vice-présidence de solliciter plus de 200 millions de dollars d’argent fédéral mis à disposition par la loi pour des projets dans son État, selon les dossiers examinés par l’Associated Press.

Vance n’est pas le seul parmi les républicains à avoir condamné les dépenses adoptées sous le président démocrate Joe Biden, pour en récolter ensuite les fruits lorsque les fonds gouvernementaux sont affectés à des projets populaires dans leur pays. Dans ce cas, il critiquait également les réalisations de l’un des auteurs du projet de loi, l’ancien sénateur Rob Portman, républicain de l’Ohio auquel il a succédé.

« Je pense que vous devriez faire campagne sur la façon dont vous gouvernez afin que vous soyez cohérent dans votre message et que les électeurs sachent ce qu’ils vont obtenir », a déclaré le sénateur de l’État de l’Ohio, Matt Dolan, l’un des rivaux républicains de Vance à la primaire de 2022, qui était le seul candidat du GOP. pour appuyer le projet de loi.

Parker Magid, porte-parole de Vance, a déclaré : « Les sénateurs sont élus par leurs électeurs pour se battre pour eux à Washington, quel que soit le parti au pouvoir. Le fait est que ce projet de loi était une liste de souhaits de propositions politiques destructrices de Biden-Harris et long de plus de 1 000 pages, mais comme ses électeurs l’attendent, le sénateur Vance a plaidé avec succès pour un examen complet et équitable des dépenses légitimes consacrées aux projets de l’Ohio par le gouvernement fédéral. .»

Pour l’homme que Vance a battu aux élections générales, l’ancien membre du Congrès démocrate Tim Ryan, le pivot de Vance « correspond au schéma général selon lequel il a un double visage sur à peu près tout ».

« Regardez les trucs de Trump », a déclaré Ryan. « Il était « le Hitler de l’Amérique » » selon Vance, « puis, quand cela ne lui a plus profité d’avoir ce point de vue, il l’a changé. »

Trump s’était engagé à adopter un projet de loi sur les infrastructures lorsqu’il était président, mais n’a proposé aucun plan, et la « Semaine des infrastructures » est devenue une sorte de punching-ball.

Cela a changé après que Biden soit devenu président. Un groupe bipartisan de sénateurs comprenant Portman et la sénatrice de l’Arizona Kyrsten Sinema, alors démocrate, a élaboré un plan d’environ 1 000 milliards de dollars qui a été adopté avec 19 républicains rejoignant les démocrates.

Vance a critiqué le projet de loi comme un gâchis entaché par la préoccupation des démocrates pour la justice raciale.

« Je lis ce nouveau projet de loi sur les infrastructures, et il comprend toutes ces références ridicules à des choses appelées équité en matière de transport, qui ne font essentiellement qu’importer une théorie critique de la race dans les programmes d’infrastructure de notre pays », a tweeté Vance en août 2021. « C’est totalement ridicule et il est évident que les Républicains ont été convaincus de leur soutien à ce projet de loi.»

Lors d’une interview accordée à CBS News en septembre 2021, Vance a déclaré que « l’erreur que les républicains ont récemment commise en matière de bipartisme est que nous avons donné une énorme victoire aux démocrates ».

« Nous avons effectivement des problèmes d’infrastructure, mais je ne pense pas que ce projet de loi dépense réellement de l’argent pour les choses dont nous avons besoin », a-t-il déclaré à propos de la législation à laquelle Trump s’est opposé.

Portman, qui a cité « l’impasse partisane » comme raison pour laquelle il a pris sa retraite du Sénat, n’était pas disponible pour commenter.

Après avoir pris ses fonctions en janvier 2023, Vance semble avoir été favorable à la législation que son prédécesseur a contribué à rédiger – mais pas publiquement.

Dans 10 lettres adressées au secrétaire aux Transports Pete Buttigieg et envoyées entre 2023 et 2024, Vance a demandé que plus de 213 millions de dollars soient mis à disposition par la loi pour des projets de l’Ohio, selon des copies de sa correspondance obtenues par l’AP. Au moins quatre de ces projets ont été approuvés et devraient rapporter environ 130 millions de dollars, selon les archives fédérales.

Toledo a reçu près de 20 millions de dollars pour revitaliser un quartier à majorité noire qui était isolé du centre-ville lors de la construction de l’Interstate 75 dans les années 1960. Les responsables de Tolède ont qualifié la décision de planification derrière l’emplacement de l’autoroute de « discriminatoire » dans leur demande fédérale de financement.

« Ces communautés autrefois prospères souffrent désormais de taux de pauvreté, de chômage et de fléau parmi les plus élevés de la ville », indique la demande. « Historiquement, cette zone à majorité noire a été touchée de manière disproportionnée par des décisions néfastes en matière de politique de transport. » La demande indique que ces politiques « ont provoqué des déplacements dont la région ne s’est jamais complètement remise ».

Vance s’était déjà moqué d’un journaliste qui avait interrogé Buttigieg sur les préjugés inhérents à des décisions de planification vieilles de plusieurs décennies. « Rien ne marche dans notre pays », tweetait-il en novembre 2021. « Et nos journalistes s’interrogent sur le racisme de nos routes ?

En tant que sénateur, il a écrit que le projet de Tolède avait des avantages potentiellement « considérables », bien qu’il ait inclus un avertissement selon lequel il s’opposait à « l’accent mis par l’administration Biden sur la diversité, l’équité et l’inclusion plutôt que sur les résultats d’améliorations significatives des infrastructures ».

Dans un autre cas, Vance a demandé 29 millions de dollars pour des bus à émissions faibles ou nulles. Vance a dénoncé à plusieurs reprises les efforts des démocrates pour réduire les émissions. Dans un récent article d’opinion paru dans le Wall Street Journal, il a pointé du doigt la vice-présidente Kamala Harris et le soutien de l’administration Biden aux efforts zéro émission, arguant qu’ils « étouffaient les investissements dans les centrales au charbon, au gaz naturel et nucléaires dont dépendent les Américains ». .»

Dolan, le principal rival de Vance pour 2022, s’est dit heureux que le sénateur semble avoir changé d’avis sur le projet de loi.

« Les sujets de discussion au cours d’une campagne ne correspondent parfois pas à la responsabilité de gouverner », a déclaré Dolan. « Je pense que les deux devraient être indiscernables. C’est ce que signifie être un fonctionnaire. »

Il a déclaré que si les législateurs « rejetaient ces dollars pour des raisons politiques, l’Ohio en souffrirait ».