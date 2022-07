Van Vleuten remporte le Tour de France féminin pour la 1ère fois

PLANCHE DES BELLES FILLES, France (AP) – La cavalière vétéran Annemiek van Vleuten a remporté le Tour de France féminin pour la première fois dimanche après avoir remporté la huitième et dernière étape avec style.

Van Vleuten, 39 ans, a remporté l’étape avec 30 secondes d’avance sur la compatriote néerlandaise Demi Vollering, qui a également terminé la course deuxième au général. La cavalière italienne Silvia Persico a terminé troisième de l’étape, à 1 minute et 43 secondes du vainqueur.

Au classement général, le pilote Movistar Van Vleuten avait 3:48 d’avance sur Vollering (Team SD Worx) et 6:35 devant la pilote polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon – SRAM) à la troisième place.

Van Vleuten avait à peu près assez d’énergie pour frapper l’air de joie en franchissant la ligne après l’étape de montagne de 123 kilomètres (76 milles) dans les Vosges de l’est de la France. Il comportait deux ascensions de catégorie 1, la deuxième ascension étant la randonnée de fin d’étape jusqu’à La Super Planche des Belles Filles, qui s’est terminée avec une pente décourageante de 23%.

Elle est entrée dans la dernière étape avec une avance de 3:14 secondes sur Vollering.

Lors de l’avant-dernière étape de samedi, Van Vleuten est passé de la huitième place au général pour prendre le maillot jaune à Marianne Vos avec une autre superbe ascension dans les Vosges.

Van Vleuten a ajouté cette victoire à une longue liste de réalisations, dont trois titres du Giro d’Italia Femminile, une médaille d’or olympique en contre-la-montre et deux médailles d’or aux championnats du monde dans la même discipline.

Il y a six ans, sa carrière était menacée après avoir subi des fractures à la colonne vertébrale et a été placée en soins intensifs après s’être écrasée lors de la course sur route olympique féminine aux Jeux du Brésil.

Vos était parmi les favoris, mais le triple champion du Giro d’Italia s’est retrouvé à la 26e place du classement général.

