Répondant aux questions des téléspectateurs de la chaîne BBC News Channel et de la chaîne asiatique, le professeur Van-Tam a cherché à rassurer les personnes issues de l’ethnie noire et minoritaire (Nom) qu’elles ne risquaient pas de prendre le vaccin, déclarant que le coronavirus «ne fait pas de discrimination».

Et il a rejeté les rumeurs selon lesquelles le vaccin pourrait affecter la fertilité comme «une histoire de peur méchante et pernicieuse» qui était «complètement, totalement sans fondement».

Le professeur Van-Tam a exhorté les Britanniques à faire confiance à des sources médicales fiables et non aux médias sociaux pour obtenir des informations sur la pandémie.

«Nous sommes toujours préoccupés lorsque nous recevons de la désinformation et des choses qui sont tout simplement fausses et manifestement trompeuses et conçues pour effrayer les gens et nuire à leur confiance dans ce que nous faisons», a-t-il déclaré.