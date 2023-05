Van Nistelrooy quitte le PSV sur fond de rumeurs de révolte des joueurs

Ruud van Nistelrooy a quitté son poste d’entraîneur du PSV Eindhoven en invoquant un manque de soutien de la direction et au milieu des informations faisant état d’une révolte des joueurs, bien qu’il ait mené le club à une victoire finale en Coupe des Pays-Bas le mois dernier et potentiellement à une place en Ligue des champions la saison prochaine.

Le PSV a confirmé mercredi que Van Nistelrooy était parti après des discussions avec la direction du club après qu’il a été rapporté que plusieurs joueurs se sont plaints de son style d’entraînement et de sa tactique.

Il avait été initialement suggéré que les deux parties se parleraient davantage à la fin de la saison néerlandaise qui se termine dimanche, mais Van Nistelrooy a présenté sa démission mercredi matin. Le PSV a déclaré dans un communiqué qu’il regrettait cette décision.

« L’entraîneur-chef Ruud van Nistelrooy a annoncé ce matin qu’il quittait le PSV », a indiqué le club. « Le PSV regrette sa décision et lui est reconnaissant d’avoir remporté le Johan Cruijff Shield et la Coupe des Pays-Bas, et espère terminer la saison à la deuxième place. »

L’entraîneur adjoint Fred Rutten dirigera l’équipe lors de son dernier match de championnat à l’AZ Alkmaar, où un point assurerait la deuxième position et une place en Ligue des champions la saison prochaine, privant l’Ajax de sa place dans la compétition de clubs d’élite européenne.

L’ancien attaquant de Manchester United Van Nistelrooy, 46 ans, a pris les rênes du PSV au début de cette saison en remplacement de Roger Schmidt et a connu un revers précoce lorsqu’ils ont été expulsés de la Ligue des champions par les Rangers lors des éliminatoires.

La victoire sur l’Ajax aux tirs au but en finale de la Coupe des Pays-Bas le mois dernier ne pouvait masquer la tension entre l’entraîneur et ses joueurs. Il y a également eu des rapports aux Pays-Bas selon lesquels il avait une relation tendue avec les assistants Rutten et Andre Ooijer.