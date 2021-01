Sir Van Morrison lance une action en justice contre l’interdiction des concerts en salle en raison de la pandémie de coronavirus.

L’auteur-compositeur-interprète chevronné, originaire de Belfast, entame une procédure de contrôle judiciaire contre les réglementations interdisant la musique live dans les salles autorisées Irlande du Nord.

Cela vient après que l’étoile ait été accusé d’avoir envoyé un message « dangereux » l’année dernière en écrivant trois chansons dénonçant COVID-19[feminine verrouillages, alléguant que les scientifiques inventaient des «faits véreux» pour justifier des restrictions visant à «asservir» la population.

Sir Van, 75 ans, a pu se produire en Angleterre en 2020, avec un spectacle au London Palladium en septembre, car les règles étaient différentes, permettant des spectacles évalués en fonction des risques et socialement éloignés dans le cadre du système de niveaux précédent.

Les lieux d’accueil et de divertissement sont actuellement fermés dans le cadre d’un verrouillage de six semaines en Irlande du Nord – mais même pendant les périodes de restrictions assouplies, la musique live n’est toujours pas autorisée.

L’avocat Joe Rice, au nom de Sir Van, a déclaré que la musique live n’avait pas été définie dans la réglementation sur les coronavirus d’Irlande du Nord, avec une interdiction générale imposée à tout, d’un groupe de heavy metal à un soliste de harpe.

M. Rice a adressé une correspondance préalable à l’action au bureau exécutif de Stormont et au ministère de la Santé, appelant les ministres à rendre public la base médicale et scientifique de la réglementation.

En savoir plus sur l’Irlande du Nord

Il a déclaré que Sir Van soutiendrait que l’interdiction n’est pas viable en droit et n’est pas basée sur des preuves scientifiques ou médicales crédibles.

Si elle n’est pas levée, la star demandera l’autorisation de la Haute Cour de Belfast pour contester l’interdiction par voie de contrôle judiciaire, a-t-il ajouté.

:: Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

« De nombreuses personnes dans le monde de la musique et des arts en Irlande du Nord ont été dévastées financièrement, socialement et artistiquement par cette interdiction totale », a déclaré M. Rice.

«Cela diffère de la loi en Angleterre et au Pays de Galles et les preuves derrière une telle décision négative dans cette juridiction sont loin d’être évidentes.

« Sir Van entreprend cette action au nom des milliers de musiciens, d’artistes, de salles et de ceux impliqués dans l’industrie de la musique live.

<< Il a soutenu de nombreux artistes tout au long de cette pandémie et est déterminé à faire en sorte que, alors que nous nous efforçons de sortir en toute sécurité de ce verrouillage, les artistes et les musiciens aient une opportunité appropriée de jouer leur rôle par le biais de la musique live pour restaurer la culture, la société et bien-être et succès de notre société. "