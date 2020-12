UNCASVILLE, Connecticut: Hailey Van Lith et Kianna Smith ont chacune marqué 21 points dans le match le plus marqué de l’histoire de Louisville, une bataille de 116-75 contre DePaul n ° 20 vendredi soir au Jimmy V Classic.

Les Cardinals (3-0) ont dépassé les 115 points qu’ils ont marqués contre Murray State en 2017, atteignant ce total de points avec 3:53 à jouer dans le match qui s’est terminé plus tôt cette semaine.

Louisville était censé jouer UConn à Mohegan Sun dans ce match, mais les Huskies ont été en pause à cause d’un positif COVID-19[feminine tester. DePaul devait initialement ouvrir sa saison Big East contre Villanova vendredi. Les Wildcats ont accepté de déplacer ce match afin que les Blue Demons puissent jouer contre les Cardinals.

Louisville menait 30-24 après un quart avant d’ouvrir la deuxième période avec une course de 25-6 pour la faire sauter. Van Lith, un étudiant de première année, avait neuf points dans le sprint révolutionnaire. Les cardinaux menaient la demie par 61-37.

Ils ont étendu l’avantage à 101-50 après trois quarts, franchissant la barre du siècle dans les dernières secondes du troisième.

DePaul (1-2) est entré en jeu avec une moyenne de 109,5 points, mais n’a pas réussi à égaler cela contre les Cardinals. Une partie de la raison du combat des Blue Demons était le manque de succès derrière l’arc à 3 points. Les Blue Demons sont entrés en jeu, atteignant 14 3 points par match.

Ils ont raté leurs 14 premiers essais derrière l’arc contre Louisville avant que Dee Bekelja n’en fasse un avec 52 secondes à jouer dans la demie. Freshman Darrione Rogers a marqué 25 points pour mener DePaul, qui a terminé 4 ou 27 derrière l’arc.

TIP-INS

Les anciens ennemis du Big East ont joué 33 fois, DePaul ayant une avance de 17-16. La dernière rencontre avant vendredi a eu lieu au deuxième tour du tournoi NCAA 2016, une victoire pour les Blue Demons. … DePaul a fait s’agenouiller quelques joueurs pendant l’hymne national tandis que Louisville a choisi de se tenir à l’arrière du terrain.

MERVEILLES SANS MASQUE

Pour la première fois cette saison, DePaul ne portait pas de masques en jouant. L’entraîneur Doug Bruno a déclaré que son équipe portait des masques sur le terrain sur les conseils du personnel médical de l’école pour réduire les chances d’attraper le coronavirus . Son équipe porte des masques à chaque séance d’entraînement depuis le 7 août. Les démons bleus s’y sont réchauffés.

PLAN CHAOS

Alors que les cardinaux ont maintenant joué trois matchs, quatre ont été annulés par le coronavirus . Louisville jouerait des matchs contre Middle Tennessee, Cincinnati et UConn. Ils avaient tous été perdus à cause du virus. Walz s’est tourné vers Twitter pour rechercher des matchs et a créé un texte de groupe avec environ 25 entraîneurs pour essayer de programmer des matchs à la dernière minute si nécessaire.

RECUEILLIR DE L’ARGENT POUR LA CHARITÉ

Les entraîneurs Doug Bruno et Jeff Walz ont fait un don de 50 $ chacun pour chaque 3 points faits et chaque aide dans le match. Ajoutez à cela les 50 $ que les annonceurs d’ESPN, Rebecca Lobo et Ryan Ruocco, ont promis à la Fondation V pour chaque tranche de 3 et 5100 $ recueillis grâce au jeu. Le classique féminin a fait ses débuts en 2002.

