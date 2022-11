Van Lathan interviewe la sœur du roi Von pour “Hip Hop Homicides”

King Von a été tué à Atlanta il y a deux ans et “Hip Hop Homicides” cherche toujours des réponses sur sa mort.

La sœur de King Von, Kayla B, révèle qu’elle était avec lui la nuit où il a été tué

Avez-vous été à l’écoute de “Hip Hop Homicides” ? La nouvelle série de WE tv des producteurs exécutifs Curtis “50 Cent” Jackson et Mona Scott-Young enquête sur la mort choquante d’artistes comme Pop Smoke, XXXtentacion et Von. Animée par la personnalité de la télévision et producteur Van Lathan, la série examine de plus près ces crimes choquants, dans l’espoir de fournir aux proches et aux fans la fin qu’ils recherchent.

Dans le tout nouvel épisode de jeudi de “Hip Hop Homicides”, Van Lathan plonge dans le meurtre de l’artiste de forage de Chicago King Von, qui a été abattu lors d’un combat qu’il a commencé devant une boîte de nuit d’Atlanta. L’altercation a été filmée par des caméras de surveillance… Mais quelle était la nature du bœuf qui a conduit à sa mort ? Et pourquoi Von a-t-il lancé le premier coup de poing ?

Nous avons un extrait exclusif de l’interview de Van Lathan avec la sœur de King Von Kayla Bqui réfléchit à la mort tragique de son frère et à ce qui a conduit à la confrontation initiale.

Découvrez le clip ci-dessous:

Comme c’est déchirant – être si proche de votre frère et même présent la nuit où il a été tué par balle semble si dévastateur.

Le nouvel épisode de “Hip Hop Homicides” sera diffusé le jeudi 10 novembre à 21 h HE / PT sur WeTv.

Allez-vous regarder?

C’est tellement triste qu’avec toutes les difficultés de la vie, nous voyons tant de rappeurs mourir à cause de bœufs stupides ou de violence aléatoire. Cette violence armée doit prendre fin – nous enterrons littéralement certains des jeunes hommes les plus jeunes et les plus talentueux de la culture.