Van Jones dit que la peine de Chauvin pour avoir tué George Floyd est «légère»

Le commentateur de CNN, Van Jones, a suggéré que la peine de prison infligée à Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd était « légère ».

L’ancien officier de Minneapolis, qui a été filmé à genoux sur le cou de Floyd l’année dernière, a été condamné vendredi à 22,5 ans de prison.

Derek Chauvin écope de 22,5 ans de prison pour le meurtre de George Floyd Crédit : Reuters

Le présentateur de CNN, Van Jones, a qualifié la phrase de « légère » Crédit : CNN

Cependant, selon l’Associated Press, avec une bonne conduite, Chauvin « pourrait être libéré sur parole après avoir purgé les deux tiers de sa peine, soit environ 15 ans ».

Cela a conduit le présentateur de CNN, Jones, à exprimer sa déception face à la phrase, suggérant en direct à l’antenne qu’il était « très déçu ».

« Quinze ans. Je connais des gens qui font 15 ans pour rien. Pour les crimes sans victime de possession de drogue », a-t-il déclaré.

« Ce que cet homme a fait, ça aurait dû être le maximum du maximum. C’est décevant. Je ne pense pas que cela va provoquer l’indignation. Mais c’est un coup de poing dans le ventre.

Jones, qui avait déjà travaillé avec l’administration Trump sur la réforme de la police, a ajouté que Chauvin méritait la peine maximale.

« La vie de ce type valait plus de 15 ans. Et ce que cet officier a fait vaut plus de 15 ans.

« Les forces de l’ordre à travers le pays devraient regarder quelque chose comme ça et dire, écoutez, vous ne pouvez pas faire ce genre de choses, vous ne reviendrez jamais à la maison. »

Lors de sa condamnation vendredi, le juge Peter Cahill avait insisté sur le fait que le verdict n’était pas basé sur « l’émotion ou la sympathie ».

« En même temps, je veux reconnaître la douleur profonde et énorme que ressentent toutes les familles, en particulier la famille Floyd », a-t-il déclaré.

La star de CNN, qui avait déjà travaillé avec l’administration Trump sur la réforme de la police, a ajouté que c’était un « coup de poing dans le ventre » Crédit : Getty

Floyd avait été arrêté après la diffusion d’une séquence vidéo de lui agenouillé sur le cou de George Floyd l’année dernière Crédit : AP

Vendredi, Chauvin a présenté ses « condoléances » à la famille de Floyd Crédit : Reuters

La peine de Chauvin signifie qu’il n’est plus autorisé à porter des armes à feu pour le reste de sa vie et qu’il doit s’inscrire en tant que délinquant prédateur.

Vendredi, le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, a confirmé que la peine était « l’une des plus longues qu’un ancien policier ait jamais reçues » pour usage de la force meurtrière, ajoutant qu’il ne s’agissait « pas de justice, mais d’un autre moment de véritable responsabilité sur la route à la justice. »

Le président Biden a également déclaré que la phrase semblait « être appropriée ».

Chauvin a été reconnu coupable de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré en avril pour avoir appuyé son genou contre le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes alors qu’il disait « Je ne peux pas respirer » et est devenu mou.

L’incident avait déclenché des protestations mondiales contre la brutalité policière et l’injustice raciale déclenchant le mouvement Black Lives Matter.

Lorsque la nouvelle du verdict de la peine a éclaté, les gens ont célébré à l’extérieur du magasin Cup Foods, à la destination où Floyd a été tué.

L’avocat de la famille Floyd, Ben Crump, a publié une déclaration à la suite du résultat, déclarant: « Cette phrase historique rapproche la famille Floyd et notre nation de la guérison en assurant la clôture et la responsabilité.

« Pour une fois, un policier qui a tué à tort un homme noir a été tenu responsable. Bien que cela ne devrait pas être exceptionnel, c’est tragiquement le cas. »

Cependant, les proches de George Floyd ont qualifié la peine infligée de « claque sur le poignet ».

Lors d’une conférence de presse, le neveu de Floyd, Brandon Williams, a déclaré que « 22 ans ne suffisent pas ».

« Nous avons été condamnés à perpétuité, nous ne pouvons pas récupérer George », a-t-il ajouté.

« Je sens [Chauvin] aurait également dû être condamné à perpétuité », selon le New York Post.

La famille s’était réunie après le verdict où l’avocat, Ben Crump, a publié une déclaration Crédit : Reuters

Cependant, le neveu Brandon Williams a qualifié cela de « claque sur le poignet » Crédit : AP

Le jeune homme profondément blessé a suggéré que laisser Chauvin s’en aller sans toute la difficulté prouve « que vous pouvez tuer un homme de sang-froid et recevoir une tape sur le poignet ».

« Je ne célébrerai pas cela », a conclu Williams, « mais je célébrerai une condamnation coupable d’un policier qui a tué un homme noir. »

Rodney Floyd, l’un des frères de Floyd a fait écho à Williams.

Des membres de la famille de Floyd s’étaient également exprimés devant le tribunal, dont sa fille de sept ans, Gianna, qui a fait une déclaration dans une vidéo préenregistrée.

« Tu me manques et et je t’aime », a-t-elle déclaré.

Deux des frères de Floyd, Philonise et Terrence, ont également publié des déclarations de la victime.

« Ma famille et moi avons été condamnés à perpétuité. Nous ne pourrons jamais récupérer George », a déclaré Philonise, avant de demander au juge d’infliger à Chauvin la peine maximale.

Les procureurs avaient demandé 30 ans, affirmant que les actions de Chauvin étaient flagrantes et « choquaient la conscience de la nation ».

La défense a demandé une probation, affirmant que Chauvin était le produit d’un système « cassé » et « estimait qu’il faisait son travail ».