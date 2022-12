Van Huigenbos, Van Herk et Janzen frustrés par les retards du procès

LETHBRIDGE –

Trois hommes accusés d’avoir participé à un blocus de protestation au passage frontalier canado-américain à Coutts, en Alberta, ont comparu devant le tribunal lundi alors qu’un juge a entendu parler des frustrations liées à la poursuite de leur affaire.

Marco Van Huigenbos, 32 ans, et Alex Van Herk, 53 ans, tous deux de Fort Macleod, en Alberta, sont accusés de méfait de plus de 5 000 $, ainsi que George Janzen, 43 ans, de Taber, en Alberta.

La GRC allègue que les hommes étaient des participants clés au blocus, qui a commencé fin janvier et a duré près de trois semaines.

Les accusés devaient être officiellement interpellés et des dates de procès fixées. Les retards dans la finalisation des avocats et l’obtention des preuves ont renvoyé l’affaire au 9 janvier.

“La déception absolue dans le système judiciaire qui aime essentiellement jouer à des jeux est la façon dont je le vois. C’est cassé, mais c’était prévu”, a déclaré Van Huigenbos, un conseiller municipal de Fort Macleod, aux journalistes devant le tribunal après la comparution.

“C’est suspendu au-dessus de nos têtes. J’ai une famille. J’ai une entreprise et cela affecte d’autres personnes qui ne sont pas impliquées dans cela. La frustration est évidemment la plus grande image ici.”

Van Huigenbos et Van Herk ont ​​déclaré vouloir savoir pourquoi ils sont accusés de méfait et non d’une infraction en vertu de la Critical Infrastructure Defence Act de l’Alberta.

Van Herk a tenté de s’adresser à la juge Johnna Kubik de la Cour du Banc du Roi.

“Vous êtes représenté par un avocat, vous ne pouvez donc pas faire de discours devant moi. Vous parlerez de ces choses à votre avocat”, a-t-elle déclaré.

Van Herk a déclaré devant le tribunal qu’il voulait une explication sur les raisons pour lesquelles le groupe était accusé de méfait.

“Je l’ai fait poliment, j’ai senti et j’avais demandé une explication au juge. Je suis juste, je suppose, un agriculteur naïf. Je ne suis pas dans le système judiciaire tous les jours et je ne sais pas tout à ce sujet”, ‘ il a dit.

“J’essaie de comprendre pourquoi ils nous accusent comme ils le font. Je me suis dit, pourquoi ne pourrions-nous pas avoir l’occasion de parler directement au juge, d’expliquer la situation et de dire pourquoi perdons-nous notre temps ici ? ”

Les trois hommes ont choisi d’être jugés devant un juge et un jury.

Un procès devant un juge et un jury est prévu pour juin de l’année prochaine pour quatre autres hommes accusés de complot en vue de commettre un meurtre au blocus.

Chris Carbert, Chris Lysak, Anthony Olienick et Jerry Morin ont été inculpés en février après que la GRC a trouvé une cache d’armes à feu, de gilets pare-balles et de munitions dans des remorques lors de la manifestation près de Coutts..



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 12 décembre 2022.