Van Heusen, une marque de vêtements d’Aditya Birla Fashion and Retail, a déclaré qu’elle utiliserait la technologie de vêtements antiviraux inStem pour la nouvelle gamme de masques faciaux et de vêtements athleisure qui comprendra les normes antivirales G99 +. Ces nouveaux masques et vêtements d’athlétisme déploieront la technologie G-Fab de Stem. La technologie G-Fab est développée par inStem, l’Institut pour la science des cellules souches et la médecine régénérative, un institut autonome du département de biotechnologie du gouvernement indien. Pour cela, Van Heusen s’est également associé à Color Threads Inc., une incubée au Centre des plates-formes cellulaires et moléculaires (C-CAMP), une initiative soutenue par le Département de biotechnologie du gouvernement indien. Ils ont continué à développer cette technologie. Le masque Van Heusen avec les masques antiviraux G99 + est fabriqué en Inde, dans le cadre de la mission Atmanirbhar du gouvernement indien.

Van Heusen dit que le masque Van Heusen avec l’antiviral G99 + est fabriqué à l’aide de la technologie de tissu germicide d’inStem, qui réduit plus de 90% de l’infectivité du virus SRAS-CoV-2 en 5 minutes et jusqu’à 99,99% de l’infectivité du virus en 15 minutes . Ils disent que lorsque le virus entre en contact avec le tissu, le traitement réduit la charge virale du SRAS-CoV-2. Ceci a été testé dans des conditions de laboratoire suivant les protocoles ISO 18184 modifiés. À l’heure actuelle, le prix du masque Van Heusen avec l’antiviral G99 est de Rs 399 pour un pack de deux masques. Ces masques peuvent être lavés jusqu’à 30 fois. Il n’est pas clair si le masque Van Heusen avec les masques antiviraux G99 + succédera à ces masques ou les deux continueront d’être en vente.

«A travers notre association, nous comptons introduire un masque facial qui est devenu une nécessité dans nos vies. Le masque Van Heusen alimenté par G99 + antiviral ™ offre qualité, confort et prix abordable. Cela sera également suivi par le lancement de vêtements athleisure pour hommes et femmes qui sont alimentés par G99 + antiviral ™ qui offrent protection, style et confort », déclare Puneet Kumar Malik, PDG de Van Heusen Innerwear and Athleisure. «Le port d’un masque s’est avéré efficace pour freiner la propagation du virus. Cependant, les virus et les bactéries peuvent rester en vie jusqu’à sept jours avec des masques ordinaires, y compris des masques en tissu, des masques chirurgicaux et des masques N95, qui risquent d’être infectés en touchant le masque. Par conséquent, à inStem et Bangalore Life Sciences Cluster, dans le cadre de nos efforts pour freiner la situation pandémique actuelle, nous avons développé un tissu germicide, G-Fab, qui permet de tuer les virus au contact », déclare Praveen Kumar Vemula, chercheur associé chez inStem. «Dans le cadre de nos efforts pour lutter contre la crise pandémique, Color Threads a autorisé la technologie G-fab d’inStem, et l’a affinée et développée en une solution prête pour le marché. Nous sommes ravis de nous associer à ABFRL pour mettre la technologie G-fab sur le marché », déclare Roshni Lelani, directrice commerciale de Color Threads.

Van Heusen confirme que ces masques sont fabriqués en Inde et que le masque Van Heusen avec l’antiviral G99 + sera disponible en taille libre pour les hommes et les femmes. Ceux-ci seront vendus dans les magasins hors ligne ainsi que sur les plateformes d’achat en ligne.