Van Gogh? Plus comme Van No: Lake Country Art Gallery vendant de l’art horrible

Lake Country Art Gallery change les choses pour une prochaine collecte de fonds.

Au lieu des belles œuvres normalement exposées, la galerie a préparé l’exposition “Terrible, Horrible, Absolutely No Good, Awful Drawings”.

Cette collecte de fonds d’une nuit le 17 août soutiendra la galerie d’art en vendant de mauvais dessins moyennant un don minimum de 25 $.

On dit que l’œuvre est si mauvaise qu’elle est bonne et présente des œuvres du personnel de la galerie, des membres et des artistes préférés.

L’événement aura lieu lors du Night Picnic à Lake Country devant l’ArtHouse de 17h à 22h

Il y aura de la musique live, un certain nombre de vendeurs d’artisans, une aire de pique-nique et Tap Truck Okanagan avec de la bière fraîche.

Ceux qui ne peuvent pas assister à l’événement peuvent envoyer un courriel à Wanda Lock à [email protected] pour faire un don et avoir un dessin horrible mis de côté juste pour vous.

@thebrittwebster

[email protected]

