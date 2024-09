Van Gogh éblouit, le Quatrième Socle attire et Norwich attrape quelques narcissiques – la semaine de l’art | Art et design

Exposition de la semaine

Van Gogh : poètes et amants

Éblouissante, déroutante et magnifique, c’est l’exposition de l’année qui vous fera tomber amoureux de Van Gogh comme si c’était la première fois.

National Gallery, Londres, du 14 septembre au 19 janvier

Également affiché

Thérèse Margolles

Cet artiste mexicain obsédé par la mort est susceptible de créer l’une des œuvres les plus dérangeantes à avoir occupé le quatrième socle.

Quatrième socle, Trafalgar Square, Londres, à partir du 18 septembre

Centrales électriques

Une enquête sur les stupéfiants dans les cultures humaines, des rituels du peyotl aux cérémonies du thé.

Sainsbury Centre, Norwich, du 14 septembre au 2 février

Tracey Emin

Le sang, les tripes et la nudité sont susceptibles d’abonder dans les dernières peintures sincères d’Emin.

White Cube Bermondsey, Londres, du 19 septembre au 10 novembre

Hew Locke

En prévision de sa prochaine exposition au British Museum, Locke présente des œuvres qui déconstruisent l’image de la royauté.

Hales Gallery, Londres, jusqu’au 2 novembre

Image de la semaine

Photographie : Linda Nylind/The Guardian

Selon l’artiste Es Devlin, qui dévoile 50 portraits de réfugiés, le gouvernement britannique devrait se concentrer sur la mise en place de voies sûres pour les demandeurs d’asile s’il veut mettre un terme aux traversées par petites embarcations. Le projet, qui s’appuie sur ses recherches sur la situation des réfugiés à travers le monde et de ceux qui tentent de rejoindre la Grande-Bretagne, s’appelle Congregation et est le fruit d’une collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Lire l’article complet

Ce que nous avons appris

Derek Boshier, pionnier du pop art qui a travaillé avec David Bowie, est décédé à l’âge de 87 ans

Un tableau perdu depuis longtemps de Frederic Leighton, qu’il adorait, sera exposé en novembre

Bradford a dévoilé sa programmation de la Ville de la Culture 2025

Michael Craig-Martin a parlé de l’éducation des YBAs, mais de son épanouissement tardif lui-même

Une exposition majeure vise à montrer pourquoi Picasso était l’un des plus grands graveurs de tous les temps

Une installation de Lap-See Lam utilise des restaurants chinois pour refléter une diaspora en mutation

Rebecca Horn, l’artiste allemande connue pour ses « machines d’art », est décédée à l’âge de 80 ans

Cherchant des conseils sur la peinture de ses rêves, Gary Hume s’est entendu dire : « Mettez-y un cygne »

L’artiste vidéo viral Jan Hakon Erichsen a eu besoin de 25 points de suture après une œuvre récente

Chef-d’œuvre de la semaine

Le Christ en croix d’Eugène Delacroix, 1853

Photographie : La National Gallery, Londres

Van Gogh a décidé, alors qu’il travaillait à Arles, que son véritable héros artistique était Delacroix. Les impressionnistes et leurs jeunes rivaux à Paris l’avaient libéré de l’usage de la couleur avec une liberté radicale, car il connaissait Gauguin, Bernard et Signac, entre autres. Mais c’est dans ses lettres qu’il a écrit avec le plus de passion sur Delacroix, un peintre du XIXe siècle dont les œuvres, notamment Les Femmes d’Alger et La Liberté guidant le peuple, sont chargées de couleurs vives et enflammées. Ici, l’intensité poétique de Delacroix s’associe à la ferveur religieuse moderne que Van Gogh respectait également – il a fait une copie de la Pietà de Delacroix en 1889. Cette crucifixion pourrait être une peinture baroque jusqu’à ce que vous remarquiez ce ciel enfumé et atmosphérique et la pâleur cadavérique du Christ dans cette vision bohème du Fils de Dieu abandonné.

National Gallery, Londres

N’oubliez pas

Pour nous suivre sur X (Twitter) : @GdnArtandDesign.

Inscrivez-vous à la newsletter Art Weekly

Si vous ne recevez pas déjà par e-mail notre bulletin régulier d’actualités sur l’art et le design, veuillez vous inscrire ici.

Entrer en contact

Si vous avez des questions ou des commentaires sur l’une de nos newsletters, veuillez envoyer un e-mail à [email protected]