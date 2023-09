Van Gaal insiste sur le fait que la Coupe du monde a été truquée pour aider Messi à gagner

L’ancien entraîneur-chef des Pays-Bas, Louis van Gaal, a fait des commentaires incroyables concernant le triomphe de l’Argentine avec Lionel Messi à la Coupe du monde 2022. L’entraîneur de 72 ans affirme désormais que le tournoi a été truqué pour aider Messi à gagner. L’Argentine de Messi a battu l’équipe néerlandaise de van Gaal en quarts de finale de la compétition. L’Argentine a ensuite remporté le trophée au Qatar.

En parlant avec un média néerlandais SAI, van Gaal a été invité à réfléchir sur la Coupe du monde. « Je ne veux pas vraiment en dire grand-chose. Quand vous voyez comment l’Argentine marque des buts et comment nous marquons des buts, et comment certains joueurs argentins ont dépassé les limites et n’ont pas été punis, alors je pense que tout cela était un match prémédité », a proclamé van Gaal.

Le SAI Le journaliste a ensuite demandé à van Gaal de clarifier ce qu’il voulait dire exactement. « Je pense tout ce que je dis », a répondu l’entraîneur.

Messi et Van Gaal ont eu des échanges houleux lors de la Coupe du Monde

Messi et van Gaal ont une histoire quelque peu controversée. Avant la Coupe du Monde au Qatar, l’entraîneur néerlandais affirmait que Messi n’aidait pas suffisamment ses coéquipiers lorsqu’ils n’étaient pas en possession du ballon. La superstar a ensuite contre-attaqué ces affirmations en fustigeant les tactiques de van Gaal en tant qu’entraîneur. Cependant, les choses se sont intensifiées lors du match Argentine-Pays-Bas lors du tournoi.

Les deux équipes se sont rencontrées en quart de finale de la compétition. Le match a été mouvementé, les deux équipes s’affrontant tout au long du match. En fait, l’arbitre a distribué un total de 16 cartons jaunes au cours de la rencontre. Messi a même dirigé ses célébrations de son but à la 73e minute vers van Gaal. Cela n’a pas été bien accueilli par l’entraîneur adverse.

Après que l’Argentine ait éliminé les Pays-Bas aux tirs au but, Messi a déclaré aux journalistes qu’il se sentait « manqué de respect » par van Gaal. Les deux se sont ensuite vus lors de l’entretien et Messi a temporairement interrompu la discussion pour crier des injures à l’encontre de l’entraîneur.

L’entraîneur dit également que le traitement contre le cancer se passe bien

Van Gaal se remet actuellement d’un traitement contre le cancer. Les médecins ont diagnostiqué chez l’entraîneur néerlandais un cancer de la prostate en 2022. Depuis, il a subi une série d’opérations chirurgicales. Néanmoins, l’ancien entraîneur a également déclaré SAI qu’il se sent maintenant bien et espère que la dernière opération chirurgicale a fait son travail.

