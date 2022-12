Van Gaal déplore le manque de PK après la défaite des Pays-Bas en Coupe du monde

L’entraîneur des Pays-Bas, Louis van Gaal, a salué les efforts de son équipe pour riposter après deux buts et forcer leur quart de finale de la Coupe du monde contre l’Argentine à une séance de tirs au but, même si leur sortie finale s’est avérée douloureuse.

Les Néerlandais ont organisé un retour spectaculaire avec deux buts en retard pour égaliser leur match 2-2 après les 90 minutes et faire passer les huitièmes de finale au stade Lusail en prolongation, où le score est resté le même jusqu’au coup de sifflet final.

Mais ils ont gaspillé leurs deux premières pénalités et ont perdu la fusillade 4-3.

“J’avais demandé aux joueurs d’entraîner les tirs au but dans leur club et ils l’ont fait. C’était une réussite fantastique de revenir de 0-2 à 2-2, mais perdre aux tirs au but est difficile”, a-t-il déclaré.

“Je ne peux pas m’en vouloir, je pense, nous avons tout préparé. Mes joueurs se sont battus jusqu’au bout et ils sont morts dans le vestiaire.

“Ils ont tout donné et je suis vraiment fier, nous n’avons pas perdu en 20 matches”, a déclaré Van Gaal à propos de son record lors de son troisième mandat en tant qu’entraîneur néerlandais après avoir pris ses fonctions en septembre de l’année dernière.

Il part maintenant à la fin de son contrat.

Louis van Gaal console Wout Weghorst après la défaite des Pays-Bas. AP Photo/Ariel Schalit

“Dans la fusillade, nous avons raté les deux premiers penaltys et cela a mis la pression sur le reste des tireurs de penalty. C’est toujours une loterie et heureusement pour eux [Argentina] ils ont gagné”, a-t-il ajouté.

Les Néerlandais n’ont pas bien commencé le match, a reconnu l’entraîneur de 71 ans. “Le problème est que nous n’avons pas pu trouver d’homme libre avec le ballon. J’ai essayé de le résoudre à la mi-temps et nous avons ensuite changé de tactique trois fois en seconde période.

“Nous nous sommes battus incroyablement dur pour revenir d’un déficit de 2-0 contre une Argentine puissante qui peut très bien défendre.”

Van Gaal a également estimé que les Néerlandais avaient perdu l’initiative dans le temps supplémentaire, mais a déclaré que c’était “logique” en raison de la fatigue.

“En deuxième mi-temps, nous avons couru beaucoup plus que l’Argentine et il y avait quelques joueurs sur leurs dernières jambes. Nous pensions que nous allions gagner aux tirs au but grâce à l’entraînement que nous avons fait.”