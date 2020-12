Virgil van Dijk a publié une vidéo sur les réseaux sociaux montrant des signes prometteurs qu’il se remet bien de sa blessure à long terme.

L’arrière central de Liverpool a subi des dommages aux ligaments croisés lorsqu’il a été frappé par le gardien de but d’Everton Jordan Pickford lors du derby de Merseyside en octobre.

On s’attendait à ce qu’il rate le reste de la saison après avoir subi une intervention chirurgicale, mais le Néerlandais a travaillé dur dans les coulisses pour son rétablissement.

Et lundi, il a partagé des images de lui-même en train de subir un certain nombre d’activités sur Twitter avec la légende: « Pas à pas. »

Dans la vidéo, on peut voir Van Dijk faire des kick-ups avec un ballon, ainsi que des exercices de musculation et de cardio.

On ne sait pas exactement quand on peut s’attendre à voir le retour du joueur de 29 ans en équipe première, et il semble qu’il y ait encore un long chemin à parcourir.

Mais les fans des Reds seront rassurés par la rapidité avec laquelle Van Dijk a repris le travail au ballon, et il semblait être d’humeur positive dans la vidéo, souriant et riant tout en travaillant avec son entraîneur.

Van Dijk a récemment été inclus dans le World 11 de la FIFA pour la deuxième année consécutive après ses superbes performances en aidant Liverpool à remporter le titre de Premier League la saison dernière.