Van Dijk dit que Nunez doit “se contrôler” après le carton rouge de Liverpool

Londres (AFP) – Virgil van Dijk a déclaré que le nouvel attaquant de Liverpool, Darwin Nunez, devait apprendre à “se contrôler” après avoir été expulsé pour un coup de tête imprudent lors du match nul 1-1 de lundi contre Crystal Palace.

L’Uruguayen de 23 ans, qui a signé avec Benfica en juin, a reçu un carton rouge à la 57e minute à Anfield pour sa faute sur Joachim Andersen et purgera une interdiction de trois matches.

Le Colombien Luis Diaz a marqué un brillant égaliseur après que Liverpool ait été réduit à 10 hommes pour annuler le premier match de Wilfried Zaha en première mi-temps.

Mais le match nul signifiait plus de points perdus pour l’équipe de Jurgen Klopp, qui n’a que deux points après ses deux premiers matches de la saison de Premier League.

Klopp manque déjà d’options offensives – Diogo Jota et Roberto Firmino étaient absents de l’équipe pour le match contre Palace et Nunez manquera désormais les matchs contre Manchester United, Bournemouth et Newcastle.

Van Dijk a déclaré que Nunez avait le soutien de ses coéquipiers mais devait apprendre à rester calme.

“Il a notre soutien et il sait que cela ne devrait plus se reproduire et j’espère que ce sera comme ça”, a déclaré le défenseur.

«Il doit se contrôler, définitivement. Je pense que c’est une chose distincte. Il doit se gérer, il doit savoir que ces choses peuvent arriver, surtout en Premier League.

“Ce sera une courbe d’apprentissage pour lui et j’espère que cela ne se reproduira plus jamais.”

Liverpool, qui a été impliqué dans une série de combats serrés en Premier League avec Manchester City ces dernières années, compte déjà quatre points de retard sur les champions et leaders en titre.

Mais le Néerlandais Van Dijk a déclaré qu’il était trop tôt pour faire des prédictions définitives.

“Nous avons disputé deux matchs jusqu’à présent cette saison et il reste encore un long chemin à parcourir pour que tout puisse arriver”, a-t-il déclaré.

« Cela a été démontré au cours des dernières années, alors nous allons nous concentrer sur nous-mêmes.

“Nous ne lisons pas ce que les autres de l’extérieur disent de nous parce que personne ne sait vraiment ce qui se passe.”