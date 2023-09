Van Dijk de Liverpool obtient une interdiction supplémentaire pour abus envers l’arbitre

Virgil van Dijk a été frappé d’une suspension supplémentaire et d’une amende de 100 000 £ par la Fédération anglaise de football pour avoir abusé verbalement des officiels de match après avoir été expulsé lors de la victoire 2-1 de Liverpool à Newcastle le mois dernier.

Van Dijk a été expulsé à St James’ Park pour une faute sur Alexander Isak, qui aurait refusé à l’attaquant de Newcastle une occasion claire de marquer.

Le capitaine de Liverpool, Van Dijk, qui a purgé une suspension automatique d’un match pour expulsion, a immédiatement refusé de quitter le terrain et a ensuite été vu en train d’insulter le quatrième arbitre.

Et après avoir reconnu l’accusation d’avoir enfreint la règle E3.1 de la FA, Van Dijk a été condamné à une suspension de match supplémentaire et à une amende par une commission indépendante.

Un communiqué de la FA indique : « Virgil van Dijk a été suspendu pour un match et condamné à une amende de 100 000 £ pour avoir enfreint la règle E3.1 de la FA lors du match de Premier League de Liverpool contre Newcastle United le dimanche 27 août.

« Le défenseur a admis avoir agi de manière inappropriée et avoir utilisé des propos abusifs et insultants à l’égard d’un officiel du match après avoir été expulsé à la 29e minute, et les sanctions ont ensuite été imposées par une commission de régulation indépendante.

« Les raisons écrites complètes de cette affaire seront publiées en temps utile. »

Van Dijk manquera désormais le déplacement de Liverpool en Premier League contre les Wolves le 16 septembre en raison de la suspension supplémentaire.