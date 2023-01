Van Dijk de Liverpool absent pendant des “semaines” en raison d’une blessure aux ischio-jambiers

L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a fait le point sur la blessure aux ischio-jambiers de Virgil Van Dijk. Le défenseur central vedette a dû être remplacé à la mi-temps lors du match de Liverpool contre Brentford lundi. Les hôtes Brentford ont remporté le match 3-1.

“C’était une surprise pour nous et un coup dur. Le diagnostic était assez sévère », a déclaré Klopp lors d’une conférence de presse vendredi. « On parle de semaines, plus d’un mois. C’est une question de muscle. C’était un sprint de trop à ce moment-là.

“Ce n’est pas une courte durée et j’ai également eu des blessures à plus long terme dans ma carrière de manager. Donc, c’est quelque part entre les deux. Il sera absent pendant quelques semaines, définitivement.

Un emploi du temps chargé a-t-il entraîné la blessure de Van Dijk ?

Le manager s’est également exprimé sur l’empilement des matches du défenseur central. En fait, Van Dijk a disputé 75 matchs au total pour Liverpool depuis le début de la campagne 2021/22. Cela n’inclut évidemment même pas les rencontres internationales avec les Pays-Bas.

“Pour Virgil, c’est difficile pour lui mais il a joué un nombre incroyable de matchs ces dernières années et nous ne pouvons pas l’utiliser sur le terrain, seulement en dehors du terrain, et nous le ferons”, a déclaré Klopp.

“Il n’avait jamais eu de problème musculaire auparavant et c’est arrivé juste maintenant. C’est comme ça. Nous n’avons rien fait de différent.

Liverpool a lutté dans le passé sans son rocher au milieu de la défense. Le défenseur central a raté la majeure partie de la saison 2020/21 en raison d’une grave blessure au genou. Liverpool a terminé cette campagne avec 17 points de retard sur Manchester City, vainqueur du titre. Les Reds n’ont perdu l’élite que la saison dernière avec Van Dijk d’un seul point.

Nouvelle signature prête à être déployée

Il y avait cependant de bonnes nouvelles concernant la nouvelle signature de Cody Gakpo. Klopp a déclaré lors de la conférence de presse que l’attaquant jouerait contre les Wolves ce week-end. Le coéquipier international néerlandais de Van Dijk a coûté au club du Merseyside environ 44 millions de dollars lors de sa signature la semaine dernière.

“Oui, [Gakpo] est en lice. Il sera impliqué dans l’équipe, bien sûr. Comment exactement nous devrons décider dans les prochaines heures, mais ça va », a déclaré Klopp.

PHOTO : IMAGO / Images d’actualité